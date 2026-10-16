Carmouche ryžosi drastiškam pokyčiui prieš svarbiausią kovą – sieks čempionės diržo

42-ejų amerikietė penktadienį Čikagoje vyksiančiame turnyre susikaus su Jena Bishop. Šįkart jų dvikovoje bus kovojama dėl laisvo PFL moterų lengviausios svorio kategorijos, kurioje leidžiama sverti iki 56,7 kg, čempionės titulo.
Liz Carmouche se ha tenido que cortar el pelo para dar el peso de campeonato (125 lbs) y poder optar a ser campeona del peso mosca de PFL #PFLChicago https://t.co/6YdiRKzLkMREKLAMAREKLAMA— Pelunaton (@pelunaton) October 15, 2026
Ketvirtadienį vykusio svėrimo metu L. Carmouche svarstyklės parodė 56,7 kg – ji tilpo į čempioniškos kovos svorio limitą. Prieš lipdama ant svarstyklių kovotoja nusikirpo plaukus, nenorėdama rizikuoti viršyti svorio limitą.
J. Bishop taip pat sėkmingai įveikė svėrimą – jos svoris siekė 56,5 kg.
Šios kovotojos jau buvo susitikusios 2025 metų rugpjūtį. Tuomet L. Carmouche Šarlotėje nokautavo J. Bishop ir laimėjo PFL turnyrą.
Buvusi „Bellator“ čempionė šiuo metu yra iškovojusi keturias pergales iš eilės, o tris iš šių kovų baigė anksčiau laiko. Paskutinį kartą ji į narvą žengė birželį, kai įveikė buvusią UFC kovotoją Vivianę Araujo.
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