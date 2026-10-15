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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC sprendimas sukėlė šoką: nė karto nepralaimėjęs kovotojas liko be sutarties

2026-10-15 22:52 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-15 22:52
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Farido Basharato karjera UFC netikėtai pasiekė pabaigą. Nepatyręs nė vieno pralaimėjimo kovotojas socialiniuose tinkluose išreiškė nusivylimą organizacija ir pareiškė, kad ši nebevertina pergales skinančių atletų.

Faridas Basharatas | Scanpix nuotr.

Farido Basharato karjera UFC netikėtai pasiekė pabaigą. Nepatyręs nė vieno pralaimėjimo kovotojas socialiniuose tinkluose išreiškė nusivylimą organizacija ir pareiškė, kad ši nebevertina pergales skinančių atletų.

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29-erių afganistanietis liepą vykusiame „UFC 329“ turnyre vienbalsiu teisėjų sprendimu įveikė Johną Garzą ir pratęsė savo pergalių seriją UFC iki septynių. Bendras jo profesionalių mišriųjų kovos menų kovų balansas – 16 pergalių ir nė vieno pralaimėjimo. Tiesa, nemaža dalis jo pergalių buvo pasiekta teisėjų sprendimais.

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F. Basharatas šiuo metu turi ilgiausią aktyvią pergalių seriją UFC 61,2 kg svorio kategorijoje. Dar liepą jis „MMA Junkie“ teigė bandantis susitarti dėl naujos sutarties su organizacija, tačiau pasiūlymo taip ir nesulaukė. Apie pasitraukimą kovotojas pranešė socialiniame tinkle „instagram“. Jis pabrėžė besididžiuojantis savo pasiekimais, tačiau neslėpė nusivylimo UFC sprendimu.

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„Naujiena patvirtinta – aš nebesu UFC kovotojas. Organizacijoje praleidau itin sėkmingą laikotarpį. Didžiuojuosi tuo, ką pasiekiau narve, ir džiaugiuosi savo rezultatais. Išeinu nepralaimėjęs – turiu ilgiausią aktyvią pergalių seriją savo svorio kategorijoje ir ketvirtą ilgiausią visame UFC. Manau, kad esu geriausias šios kategorijos kovotojas pasaulyje“, – rašė F. Basharatas.

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Jis taip pat teigė, kad sprendimas nutraukti bendradarbiavimą neturi nieko bendra su jo gebėjimais kovoti.

„Deja, organizacija nebėra tokia, kokia buvo anksčiau. Ji juda kita kryptimi, nei ta, dėl kurios visi užaugome ją mylėdami. Noriu aiškiai pasakyti, kad po paskutinės kovos man nebuvo pasiūlyta nei nauja sutartis, nei kitas varžovas. Laukiau, bet nieko nesulaukiau. Per visą laiką UFC niekada neatsisakiau kovos“, – teigė sportininkas.

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Panaši situacija susiklostė ir jo broliui Javidui Basharatui. Šis taip pat nepasirašė naujos sutarties su UFC, nors vasarį paskutinę kovą pagal turėtą kontraktą baigė pergale.

F. Basharatas nėra vienintelis kovotojas, pastaruoju metu netikėtai likęs be naujo susitarimo su organizacija. Rugsėjį UFC vidutinio svorio kategorijos kovotojas Michaelas Page'as, kurio sąskaitoje – 26 pergalės ir trys pralaimėjimai, taip pat negavo naujos sutarties. Paryžiuje vykusiame UFC turnyre jis įveikė Nursultoną Ruziboevą ir iškovojo ketvirtą pergalę iš eilės. M. Page'as po atsisveikinimo su UFC persikėlė į „Misfits Boxing“.

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