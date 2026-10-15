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Alexanderis Volkanovskis pasiūlė Justinui Gaethje karjeros pabaigos superkovą

2026-10-15 22:42 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-15 22:42
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Abu Dabyje savo puslengvio svorio kategorijos (iki 66 kg / 145 svarų) titulą ginsiantis Alexanderis Volkanovskis turi drąsią idėją – jis siūlo lengvo svorio kategorijos (iki 70 kg / 155 svarų) čempionui Justinui Gaethje surengti bendrą atsisveikinimo superkovą. Šiuo metu abu kovotojai yra neginčijami UFC čempionai.

Alexanderis Volkanovskis | Scanpix nuotr.

Abu Dabyje savo puslengvio svorio kategorijos (iki 66 kg / 145 svarų) titulą ginsiantis Alexanderis Volkanovskis turi drąsią idėją – jis siūlo lengvo svorio kategorijos (iki 70 kg / 155 svarų) čempionui Justinui Gaethje surengti bendrą atsisveikinimo superkovą. Šiuo metu abu kovotojai yra neginčijami UFC čempionai.

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Pirmosios J. Gaethje titulo gynybos data dar nėra numatyta po to, kai jis birželio mėnesį tapo neginčijamu čempionu. 37-erių amerikietis nustebino pasaulį istoriniame „UFC Freedom 250“ turnyro pagrindiniame susirėmime, kai ketvirtajame raunde techniniu nokautu įveikė Ilią Topurią. Į šią dvikovą J. Gaethje žengė turėdamas 27 pergales ir 5 pralaimėjimus bei tapo vyriausiu neginčijamu lengvo svorio kategorijos čempionu UFC istorijoje, nors anksčiau savo sąskaitoje turėjo tik du laikinuosius titulus. Šioje kovoje sportininkas patyrė rimtų rankos ir kairiojo kelio traumų, dėl kurių jam buvo skirtas 180 dienų medicininis nušalinimas, užkirtęs kelią varžytis iki šių metų pabaigos.

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Dėl šių priežasčių J. Gaethje užsiminė, kad narve nepasirodys iki 2027 metų pradžios, o galbūt netgi pakeis nuomonę ir galutinai baigs karjerą. Tai privertė aukščiausiai reitinguotus pretendentus Armaną Carukijaną ir Charlesą Oliveirą laukti savo šanso perpildytoje svorio kategorijoje. C.h Oliveira jau yra numatęs ginti savo BMF titulą prieš Diego Lopesą gruodžio 12-ąją vyksiančiame „UFC 335“ turnyre.

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Jei konkurencija J. Gaethje nebeatrodo pakankamai intriguojanti, A. Volkanovskis siūlo bendrą pasitraukimą iš sporto abiem čempionams. Tinklalaidėje „Who The Fook Are These Guys“ apsilankęs A. Volkanovskis pasidalijo savo pasiūlymu.

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„Įsivaizduokite tai. Jūs padarote tai kaip atsisveikinimą, Gaethje ir aš, nes jis kalba apie tai... Ar jis dar nori kovoti? Jis sako, galbūt dar vieną, ir tada tai galėtų būti superkova. Surenkime superkovą, lengvo svorio kategorijos titulas pastatytas ant kortos, ir tuomet mes abu galime su visais atsisveikinti beprotiškoje superkovoje“, – aiškino A. Volkanovskis.

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38-erių Australijos atstovas, kurio sąskaitoje yra 28 pergalės ir 4 nesėkmės, antrą kartą karjeroje turi šios svorio kategorijos čempiono diržą. Laisvąjį titulą jis iškovojo 2025 metų balandį „UFC 314“ turnyre vieningu teisėjų sprendimu įveikęs minėtąjį D. Lopesą, o vėliau prieš tą patį varžovą apgynė diržą „UFC 325“ renginyje. Nors A. Volkanovskis anksčiau lengvo svorio kategorijoje dukart nusileido Islamui Machačevui, jo palikimas puslengvio svorio divizione išlieka nepajudinamas. A. Volkanovskis tiki, kad jo siūlomas scenarijus būtų naudingas ir UFC vadovybei.

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„Jis sėdi ten ir galvoja, kokia prasmė daryti revanšus ir visa kita? Aš sakau, padarykime superkovą. Padarykime tai. Ir tada, iškart po to, tegul svorio kategorijos pačios išsiaiškina savo reikalus, suprantate, ką turiu omenyje? Ir UFC vadovai dėl to bus patenkinti. Štai prašau, padarykime, kad tai įvyktų“, – sakė čempionas.

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Vis dėlto tam, kad ši didžiulė dvikova taptų realybe, turi sutapti kelios aplinkybės. Visų pirma, apie pasitraukimą galvojantis J. Gaethje turi išties norėti dar vienos kovos. Antra, A. Volkanovskis privalo susikaupti ir apginti titulą spalio 24-ąją numatytame „UFC 333“ turnyre prieš nenugalėtą Movsarą Jevlojevą. Šiuo metu lažybininkai šią dvikovą vertina visiškai lygiai ir neskiria ryškaus favorito.

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Organizatoriai privertė M. Jevlojevą šio šanso laukti ne vienerius metus, nes jis visas kovas palieka spręsti teisėjams ir stokoja nokautų. Jei A. Volkanovskis suklups šiame barjere, svajonių kova su J. Gaethje bus baigta.

Šių dviejų veteranų stiliai idealiai tiktų atsisveikinimo dvikovai. A. Volkanovskis remiasi dideliu smūgių kiekiu, imtynėmis ir puikia ištverme, o J. Gaethje į tai atsako nesibaigiančiu spaudimu į priekį, sunkiais smūgiais į blauzdas bei galia užbaigti susirėmimą vienu smūgiu. Visgi toks čempionų susidūrimas užšaldytų abiejų svorio kategorijų judėjimą ir priverstų reitingų viršūnėse esančius pretendentus toliau laukti savo šanso už narvo ribų.

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