Jasudavicius Edmontone sieks didžiausios karjeros pergalės – varžovė reitinge užima trečią vietą

Antroje pagrindinėje vakaro kovoje pasirodys 37-erių lietuvių kilmės kanadietė Jasmine Jasudavicius (15-4). Ji susikaus su 27-erių amerikiete Erin Blanchfield (14-2).
J. Jasudavicius penktadienį svėrė 56,47 kg, o E. Blanchfield – 56,7 kg, todėl kova buvo patvirtinta. J. Jasudavicius yra aukštesnė už varžovę (170 cm prieš 163 cm), o jų rankų ilgis – vienodas (po 173 cm).
🔥 124.5 libras para Jasmine Jasudavicius 🔥 #UFCEdmonton | Sáb 17 de oct | Ver en vivo por @PPlusDeportes https://t.co/i9bS3JxHKgREKLAMAREKLAMA— UFC Español (@UFCEspanol) October 16, 2026
Svorio kategorijos iki 56,7 kg reitinge E. Blanchfield yra 3-ia, o J. Jasudavicius – 6-a, tad nugalėtoja ženkliai priartės prie titulinės kovos. Šioje svorio kategorijoje Valentina Ševčenko dėl traumos neseniai atlaisvino diržą, o naująja čempione tapo Natalia Silva.
Moterų 56,7 kg svorio kategorijos dvikovą iš pradžių buvo planuota surengti „UFC 330“ turnyre tačiau E. Blanchfield patyrė traumą.
E. Blanchfield pastarąjį kartą narve pasirodė praėjusių metų lapkritį, kai skausmingu veiksmu privertė pasiduoti Tracy Cortez. Tai buvo antroji iš eilės jos pergalė po vienintelio pralaimėjimo per pastaruosius metus, kurį 2024-ųjų kovą ji patyrė prieš Manon Fiorot. Tarp šių dviejų kovų amerikietė teisėjų sprendimu nugalėjo ir buvusią UFC čempionę Rose Namajunas.
Lietuvių kilmė Kanados atstovė J. Jasudavicius taip pat demonstruoja puikią formą – ji laimėjo šešias iš pastarųjų septynerių kovų. Vienintelį pralaimėjimą šioje atkarpoje jai taip pat „padovanojo“ M. Fiorot. Balandį J. Jasudavicius sugrįžo į pergalių kelią, vieningu teisėjų sprendimu įveikusi Karinę Silvą.
UFC turnyrą iš Edmontono sekmadienį tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. J. Jasudavicius kova turėtų prasidėti apie 5 val. ryto Lietuvos laiku.
Pagrindinėje kovoje susitiks Joaquinas Buckley ir Mike‘as Malottas. Jie pusvidutinio svorio kategorijos reitinge atitinkamai užima 8-ą bei 11-ą vietas.
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