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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Butvilas Briuselyje susitiks su teniso talentu, kuris šiemet šokiravo Fritzą

2026-10-16 21:13 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-16 21:13
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Briuselyje (Belgija) ištraukti ATP 250 serijos „BNP Paribas Fortis European Open“ vyrų teniso turnyro kvalifikacijos burtai. Pirmajame rate 22-ejų Edo Butvilo (ATP-199) lauks 21-erių indų kilmės amerikietis Nisheshas Basavareddy (ATP-139).

Vilius Gaubas prieš Edą Butvilą | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.

Briuselyje (Belgija) ištraukti ATP 250 serijos „BNP Paribas Fortis European Open“ vyrų teniso turnyro kvalifikacijos burtai. Pirmajame rate 22-ejų Edo Butvilo (ATP-199) lauks 21-erių indų kilmės amerikietis Nisheshas Basavareddy (ATP-139).

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2024 m. ATP „Challenger“ turnyro JAV finale lietuvis įveikė amerikietį rezultatu 6:4, 6:3. Tas mačas vyko ant kietos dangos, kuri naudojama ir Briuselyje.

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N. Basavareddy 2022 m. kartu su Ozanu Barisu tapo „US Open“ jaunių dvejetų čempionais. 2023 m. amerikietis ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge buvo pakilęs iki 3-ios pozicijos.

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Baigęs karjerą jaunių tenise N. Basavareddy pasuko į NCAA ir žaidė Stanfordo universitete. Visgi, netrukus jis nusprendė pasukti į profesionalų tenisą, kur žaibiškai kilo ATP reitinge ir pernai rikiavosi net 99-as. N. Basavareddy jau yra laimėjęs 4 ATP „Challenger“ vienetų turnyrus, iš kurių 2 – šiemet.

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Šių metų gegužę N. Basavareddy pribloškė teniso pasaulį, kai prestižiniame „Roland Garros“ turnyre nugalėjo tuometinę 9-ąją pasaulio raketę amerikietį Taylorą Fritzą. Visgi, vėliau jis nusileido kitam amerikiečiui Alexui Michelsenui ir nuo tada beveik 3 mėnesius niekur nežaidė bei nevyko į Vimbldoną.

Rugpjūtį N. Basavareddy grįžo į kortą, įveikė „US Open“ kvalifikaciją, bet krito pagrindinio etapo starte. Rugsėjo pabaigoje amerikietis laimėjo ATP „Challenger“ turnyrą San Diege (JAV), tad prieš mačą su E. Butvilu galėjo pasigirti 5 pergalių serija.

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E. Butvilui pergalė atneštų 7 ATP vienetų reitingo taškus ir 3885 eurus, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape jo lauktų vokietis Tomas Gentzschas (ATP-164) arba tunisietis Azizas Dougazas (ATP-430). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 2120 eurų.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Briuselyje prizų fondą sudaro 723,435 tūkst. eurų. Pagrindinį turnyro etapą tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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