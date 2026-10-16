Butvilas Briuselyje susitiks su teniso talentu, kuris šiemet šokiravo Fritzą

2024 m. ATP „Challenger“ turnyro JAV finale lietuvis įveikė amerikietį rezultatu 6:4, 6:3. Tas mačas vyko ant kietos dangos, kuri naudojama ir Briuselyje.
N. Basavareddy 2022 m. kartu su Ozanu Barisu tapo „US Open“ jaunių dvejetų čempionais. 2023 m. amerikietis ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge buvo pakilęs iki 3-ios pozicijos.
Baigęs karjerą jaunių tenise N. Basavareddy pasuko į NCAA ir žaidė Stanfordo universitete. Visgi, netrukus jis nusprendė pasukti į profesionalų tenisą, kur žaibiškai kilo ATP reitinge ir pernai rikiavosi net 99-as. N. Basavareddy jau yra laimėjęs 4 ATP „Challenger“ vienetų turnyrus, iš kurių 2 – šiemet.
Šių metų gegužę N. Basavareddy pribloškė teniso pasaulį, kai prestižiniame „Roland Garros“ turnyre nugalėjo tuometinę 9-ąją pasaulio raketę amerikietį Taylorą Fritzą. Visgi, vėliau jis nusileido kitam amerikiečiui Alexui Michelsenui ir nuo tada beveik 3 mėnesius niekur nežaidė bei nevyko į Vimbldoną.
Rugpjūtį N. Basavareddy grįžo į kortą, įveikė „US Open“ kvalifikaciją, bet krito pagrindinio etapo starte. Rugsėjo pabaigoje amerikietis laimėjo ATP „Challenger“ turnyrą San Diege (JAV), tad prieš mačą su E. Butvilu galėjo pasigirti 5 pergalių serija.
E. Butvilui pergalė atneštų 7 ATP vienetų reitingo taškus ir 3885 eurus, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape jo lauktų vokietis Tomas Gentzschas (ATP-164) arba tunisietis Azizas Dougazas (ATP-430). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 2120 eurų.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Briuselyje prizų fondą sudaro 723,435 tūkst. eurų. Pagrindinį turnyro etapą tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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