Dramatiška Gaubo kova Portugalijoje baigėsi skaudžiai – pergalę padovanojo varžovui

Pirmajame sete lietuvis didesnių vilčių neturėjo. V. Gaubas penktajame ir devintajame geimuose pralaimėjo savo padavimų serijas, o pats „break pointų“ nesusikūrė.
V. Gaubui antrojo seto pradžia buvo nesėkminga (0:2), bet šį kartą lietuviui pavyko panaikinti deficitą (2:2), neutralizuojant net 4 „break pointus“ ketvirtajame geime. Vėliau lygi kova tęsėsi iki devintojo geimo, kai V. Gaubas laimėjo varžovo padavimų seriją ir susikrovė pergalingą pranašumą.
Gerą atkarpą tęsęs V. Gaubas trečiojo seto pradžioje „sausai“ laimėjo T. Boyerio padavimų seriją. Deja, jau kitame geime lietuvis persvarą išbarstė, o po ketvirtojo geimo dar labiau susikomplikavo padėtį (1:3). Penktajame geime V. Gaubui pavyko atsitiesti laimėjus varžovo padavimų seriją (2:3). Vėliau ilgą laiką vyko kova geimas į geimą. Tik dešimtajame geime V. Gaubas atsidūrė sunkioje padėtyje (15:40). Vieną „match pointą“ lietuvis neutralizavo galingu padavimu (30:40), bet antrą kartą išsigelbėti nepajėgė, nes padarė dvigubą klaidą ir padovanojo varžovui pergalę.
V. Gaubas po pirmųjų savo padavimų laimėjo 58 proc. įžaistų kamuoliukų, o T. Boyeris – 76 proc.
Šie tenisininkai 2025 m. ant grunto susitiko prestižinio „Roland Garros“ turnyro kvalifikacijoje. Tuomet V. Gaubas iškovojo pergalę rezultatu 7:5, 6:3.
T. Boyeris 2018 m. buvo 8-oji pasaulio jaunių raketė. ATP reitinge amerikietis aukščiausiai yra buvęs 106-as (2025 m. rugsėjį).
T. Boyeris per karjerą yra laimėjęs 4 ATP „Challenger“ vienetų turnyrus. 3 titulus jis laimėjo 2024 m., o 1 – šių metų gegužę Tunise. Visi šie titulai buvo laimėti žaidžiant ant grunto.
Birželį T. Boyeris pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Prancūzijoje pusfinalį, o vėliau perėjo ant žolės ir pirmą kartą įveikė Vimbldono kvalifikaciją. Tiesa, pagrindinio etapo starte amerikietis 3:6, 5:7, 5:7 neprilygo portugalui Nuno Borgesui.
Liepos pabaigoje T. Boyeris ATP 250 turnyre Meksikoje įveikė kvalifikaciją, o aštuntfinalyje 7:6 (7:4), 3:4 pirmavo prieš garsų argentinietį Francisco Cerundolo, bet sunegalavo ir atsisakė tęsti mačą. Vėliau ATP „Challenger“ turnyre JAV amerikietis krito prieš Edą Butvilą.
Pastaraisiais mėnesiais T. Boyerio rezultatai buvo gana kuklūs. Tik ATP „Challenger“ turnyre San Diege (JAV) jam pavyko pasiekti ketvirtfinalį, o kituose turnyruose jis krisdavo pirmajame arba antrajame rate.
V. Gaubas Portugalijoje liko su 7 reitingo taškais bei 2780 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 160,68 tūkst. eurų.
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