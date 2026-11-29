Tačiau dažnai kyla klausimas – ar tai galima padaryti neatlikus išpažinties? Bažnyčios mokymas šiuo klausimu yra gana aiškus: svarbiausia yra tikinčiojo sąžinės būsena, rašo fakt.pl.
Ar galima priimti Komuniją neatlikus išpažinties?
Katalikų Bažnyčia ragina kiekvieną tikintįjį bent kartą per metus priimti Šventąją Komuniją, o geriausia – Velykų laikotarpiu. Šis Bažnyčios įsakymas laikomas ne tik simboliniu gestu, bet ir svarbiu dvasiniu įsipareigojimu.
Vis dėlto Komunijos priėmimas reikalauja tinkamo pasiruošimo. Pagrindinė sąlyga – būti malonės būsenoje, tai yra neturėti sunkios nuodėmės.
Jeigu žmogus nėra padaręs sunkios nuodėmės, jis gali priimti Komuniją ir be išpažinties. Tačiau praktikoje dažnai laikomasi nuostatos, kad prieš šį sakramentą verta atlikti išpažintį, kad sąžinė būtų rami ir žmogus būtų visiškai pasirengęs Eucharistijai.
Kada išpažintis yra būtina?
Jeigu tikintysis yra padaręs sunkią nuodėmę, jis privalo ją išpažinti sakramentinėje išpažintyje prieš kunigą. Tik po to galima priimti Komuniją.
Kol žmogus yra malonės būsenoje ir nėra padaręs sunkios nuodėmės, Eucharistiją galima priimti ir dažniau, ne tik per Velykas.
Kaip tinkamai pasiruošti išpažinčiai ir Komunijai?
Bažnyčia pabrėžia, kad išpažintis neturėtų būti vien formalumas. Tai dvasinis susitikimas su Dievu, kuriam reikia sąmoningo pasiruošimo.
Tradiciškai išskiriami penki išpažinties etapai:
sąžinės atvėrimas,
gailestis už nuodėmes,
pasiryžimas pasitaisyti,
nuodėmių išpažinimas,
atgaila.
Dvasininkai taip pat primena, kad išpažinties metu svarbu kalbėti apie nuodėmes, o ne tik apie emocijas ar gyvenimo sunkumus.
Jeigu kyla abejonių, tikintieji raginami pasitarti su dvasiniu vadovu, kuris gali padėti atskirti nuodėmes nuo kasdienių emocinių ar gyvenimiškų iššūkių.
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