Kunigo Andriaus Vaitkevičiaus teigimu, kalėdojimas yra sena religinė tradicija, kurios metu kunigas kartą per metus aplanko parapijiečių šeimas ir palaiko ryšį su jomis.
„Kalėdojimas yra labai sena tradicija, gal net ne vien tradicija, o į religinės bendruomenės gyvenimą įaugusi praktika, kai kunigas kartą per metus aplanko šeimas.
Pagrindinis tokio apsilankymo tikslas – palaiminti šeimą, susipažinti su jos nariais ir bent kartą per metus pasikalbėti apie tai, kaip jiems sekasi, kas naujo įvyko, kokių pasiekimų ar sunkumų patyrė, galbūt kas nors susirgo“, – dalijosi jis.
„Taip pat svarbu pasiteirauti apie žmonių dvasinius poreikius, sužinoti parapijiečių aktualijas ir palaikyti ryšį su bendruomene, kad kunigas nuo jos nenutoltų. Tai ir yra pagrindinė tokio susitikimo esmė“, – pridūrė pašnekovas.
Pasak kunigo A. Vaitkevičiaus, dvasininkui, kunigams yra svarbu ne tik aplankyti žmones, bet ir sužinoti apie jų dvasinius poreikius bei išlaikyti artimą ryšį su parapijos bendruomene.
„Kartais žmonės kviečiami skirti savo šeimos metinę auką Bažnyčiai, tačiau jokių nustatytų normų ar konkrečių sumų nėra.
Tai yra savanoriškas žmonių aukojimas ir prisidėjimas prie parapijos bendruomenės gyvenimo.
Šios lėšos skiriamos pastatams išlaikyti, bažnyčioms šildyti, parapijos namų išlaikymui ir kitoms bendruomenės reikmėms. Tai savotiška solidarumo auka“, – įvertino jis.
Pašnekovo teigimu, per kalėdojimą žmonės gali savanoriškai paaukoti Bažnyčiai, tačiau aukojimas nėra privalomas ir nustatytos sumos nėra.
„Tačiau jeigu žmogus pasakytų, kad aukoti negali ar nenori, tai tikrai nereiškia, kad kunigas jo neaplankys.
Jis vis tiek eina pas savo parapijiečius, nepriklausomai nuo to, ar šie gali skirti auką. Tai nėra pagrindinis kalėdojimo akcentas“, – sakė kun. Dr. A. Vaitkevičius.
Žmonių aukojimas kunigams kalėdojimo metu
Žmonių aukojamos sumos skiriasi, tačiau dažniausiai jos nėra didelės, nes auka yra savanoriška.
„Sumos labai įvairios. Dažniausiai tai nebūna didelės aukos. Žmonės paaukoja 5, 10 ar 20 eurų.
Žinoma, vienas kitas gali palikti ir didesnę auką – 50 eurų ar daugiau. Tačiau tai tikrai nėra svarbiausias dalykas“, – paaiškino kunigas.
Tiesa, kalėdojimo tradicija skirtingose parapijose išlikusi nevienodai, o jos populiarumas priklauso nuo vietovės ir bendruomenės įpročių.
„Kiekvienoje parapijoje dėl įsileidimo/neįsileidimo kunigų kalėdoti situacija šiek tiek skiriasi.
Kalėdojimo tradicijos suvokimas ir jos įgyvendinimas priklauso nuo to, ar kalbame apie miesto, ar kaimo parapijas.
Pavyzdžiui, mūsų Telšių vyskupijoje kalėdojimo tradicija tikrai gyva ir aktuali. Miestuose ji kiek mažiau paplitusi. Galbūt šį pokytį iš dalies lėmė tai, kad nebeliko maršalkų“, – kalbėjo jis.
Anksčiau maršalkos padėdavo palaikyti ryšį tarp Bažnyčios ir žmonių, tačiau jiems išnykus kai kuriose vietovėse kalėdojimo tradicija pradėjo nykti.
„Maršalka buvo bažnyčios tarnas, kurio pagrindinė užduotis – organizuoti procesijas ir liturginius veiksmus per didžiąsias šventes. Tačiau viena iš jo pareigų buvo ir savotiška misija – aplankyti savo kaimo ar gatvės bendruomenę, išsiaiškinti, kur ir kaip gyvena žmonės.
Tai buvo tam tikra bažnyčios tarnystė, kuri šiandien šiek tiek primiršta. Dėl to kai kuriose vietovėse, taip pat ir kaimuose, kalėdojimo tradicija nyksta“, – dalijosi kun. Dr. A. Vaitkevičius.
Įprasta, jog kunigas į namus dažniausiai vyksta iš anksto susitaręs, todėl kalėdojimo sėkmė priklauso ir nuo pačių gyventojų noro jį priimti.
„Juk kunigas paprastai neina į kiekvienus namus be išankstinio susitarimo. Šiais laikais žmonės arba patys jį pasikviečia, arba sudaromas lankytinų šeimų sąrašas.
Jeigu tokio sąrašo nėra, o kiemai užrakinti, kunigas tiesiog negali patekti į namus.
Taigi daug kas priklauso nuo pačios bendruomenės aktyvumo“, – sakė jis.
Pasak kunigo A. Vaitkevičiaus, žmonės dažniausiai džiaugiasi kunigo apsilankymu, nes gali asmeniškai pabendrauti, pasidalyti savo rūpesčiais ir sustiprinti ryšį su Bažnyčia.
„Vis dėlto iš savo patirties galiu pasakyti, kad žmonės kunigo apsilankymu dažniausiai labai džiaugiasi.
Jiems svarbi galimybė pabendrauti asmeniškai, pasikalbėti apie savo gyvenimą ir pajusti tokį artimesnį ryšį. Tai dažnai būna džiaugsminga akimirka“, – akcentavo jis.
Kiek yra įprasta aukoti kunigui už namų lankymą?
Naujienų portalas tv3.lt anksčiau rašė, kad žmonės viešojoje erdvėje anonimiškai diskutavo, kiek yra įprasta ar padoru paaukoti kunigui už namų pašventinimą, pabrėžiant, kad suma priklauso nuo asmeninių galimybių.
„Gal kas susidūrė su tokia situacija – ateis kunigas pašventinti namus, kiek aukojote pinigėlių?“, – klausė vienas asmuo.
Kiti siūlė aukoti apie 50–100 eurų ir pavaišinti, dar treti pabrėžė, kad auka yra savanoriška ir kiekvienas duoda pagal galimybes.
Raguvos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Juozas Janulis, visų pirma, įvardijo namų lankymų (bei kalėdojimo) tradicijos esmę, jos religinę prasmę ir svarbą tikintiesiems.
„Kalėdojimas – tai yra Kalėdų metu vykstantis namų lankymas. Tai yra konkrečiai su Kalėdomis susijusi tradicija – kunigas po kiekvienų mišių laimina žmones, susirinkusius bažnyčioje.
Bet kanonai sako: „Kartą metuose klebonas turi aplankyti visą parapiją, visas sodybas palaiminti.“ Tie žmonės, kurie vertina Dievo palaimą, laukia ir nori to apsilankymo“, – sakė jis.
Skirtingas požiūris į namų lankymą
Tiesa, kunigas atkreipė dėmesį, jog egzistuoja skirtingas žmonių požiūris į namų lankymą.
„Tie, kurie nesupranta [namų lankymo – red. past.] – o šiandien tokių daug – mano, kad tai pinigų rinkimas ar kažkas panašaus.
Jiems tai atrodo nebereikalinga: sako, vieną kartą buvo atėjęs kunigas, palaimino namus – ir užtenka. Tačiau per nuodėmę mes tą Dievo palaimą iš namų išvarome“, – atviravo jis.
J. Janulis paaiškino, kodėl, remiantis religiniu mokymu, namų palaiminimą reikia reguliariai atnaujinti.
„Palaima arba palaiminimas dingsta per Dievo įžeidimą, kai namuose padaromos sunkesnės nuodėmės.
Todėl kunigas, kaip nurodyta kanonuose, kartą per metus turi atnaujinti parapijos palaiminimą – aplankyti sodybas.
Taip palaiminami ne tik žmonės, bet ir visa jų aplinka, visa parapija tarsi iš naujo gauna palaimą“, – dalijosi jis.
Kunigas taip pat pateikė, kokia yra namų palaiminimo reikšmė kasdieniam gyvenimui ir visiems namų gyventojams.
„Su Dievo palaima, su Dievu namuose švenčiame Velykas, Kalėdas ir t.t.. Ir ten – ar žmonės, ar gyvulėliai, ar kas tik yra – visi tą palaimą gauna.
Tai vadinama namų lankymu arba, tiksliau sakant, namų palaiminimu“, – pasisakė pašnekovas.
Raguvos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas komentavo, kad žmonėms dažnai kyla praktiniai klausimai apie aukas namų lankymo metu ir jų ryšį su bažnyčios išlaikymu.
„Žmonėms dažnai kyla klausimų dėl aukų namų lankymo metu. Jie laukia klebono, kuris aplankytų ir palaimintų jų namus bei juose gyvenančius žmones.
Bet kyla klausimas – kaip turi atrodyti auka: ar vaišėmis, ar pinigais, kiek reikia aukoti? Nuo senų laikų buvo laikomasi bažnyčios įsakymo savo bažnyčią išlaikyti ir ją remti“, – samprotavo kunigas.
Klebono įsitikinimu, anksčiau, kai žmonės gyvendavo didesniame nepritekliuje, atsirasdavo skirtingų būdų paaukti bažnyčiai.
„Anksčiau žmonės buvo neturtingesni. Net ūkininkai turėdavo bulvių, grūdų ar kitų gėrybių, bet pinigus sukaupti būdavo sunku.
Todėl kai kurie atsilygindavo natūra [atsiskaitymas ne pinigais, o produkcija, darbu, paslaugomis – red. past.].
Kad nereikėtų visko nešti į bažnyčią, žmonės duodavo tiesiogiai: vargonininkui, zakristijonui ar kitiems bažnyčios tarnams, kurie algų negaudavo ir būdavo išlaikomi parapijos.
Šeimininkai klausdavo: ko reikia – gal grūdų, kviečių, bulvių, burokų, kopūstų, česnakų ar svogūnų? Kadangi tarnai dažnai neturėjo žemės, tai buvo tarsi jų metinė alga“, – liudijo J. Janulis.
Bendruomeniškumo pavyzdžiai
Kunigas pabrėžė, jog bendruomeniškumo pavyzdžiu anksčiau buvo laikoma, kai iš suaukotų gėrybių buvo padedama ir kitiems stokojantiems.
„Būdavo ir taip, kad pavasarį ūkininkas važiuodavo pas zakristijoną prašyti grūdų sėklai.
Jei tarnas gyveno vienas ar turėjo mažą šeimą, iš žmonių suaukotų gėrybių jis galėdavo dar ir kitus paremti – pavyzdžiui, skurdesnius ūkininkus.
Taip bendruomenė savotiškai palaikydavo viena kitą, nes pinigų visiems trūko“, – atkreipė dėmesį jis.
Klebonas akcentavo, kad šiuolaikinis požiūris į aukas nors ir skiriasi, jis priklauso nuo savanoriškumo ir kiekvieno žmogaus galimybių.
„Dabar kalbant apie aukas – geriausia būtų, kad žmonės ne tik per kalėdojimą aukotų, bet ir apskritai palaikytų bažnyčią, atneštų auką pagal savo galimybes.
Auka dėl to ir yra auka, kad jos niekas negali nustatyti: vienas gali duoti daugiau, kitas mažiau. Milijonierius aukos vienaip, o kuklus pensininkas ar daugiavaikė mama – kitaip.
Bažnyčia aukų neapmokestina ir jų dydžio nenustato“, – sakė J. Janulis.
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