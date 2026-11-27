Dalijamės su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais sumania bažnyčios idėja padaryti „kalėdaičių savitarną“.
Kiekvienas paaukoja tiek, kiek nori
Socialiniame tinkle „Facebook“ šia iniciatyva dalijosi Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapija. Jie pranešė, kad pas juos veikia „kalėdaičių savitarna“.
„KALĖDAIČIAI – SAVITARNA
Pasiimi kiek tau reikia, aukoji tiek, kiek širdis sako...
Be streso“, – buvo rašoma įraše.
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