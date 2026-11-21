Šis receptas ypatingas tuo, kad pakepintos morkos ir svogūnai sušvelnina sūrų silkės skonį. Taip sukuriamas malonus skonių balansas. Patiekalas nesudėtingas, tačiau labai gardus, ypač naudojant kokybišką silkės filė, rašoma tasteoflithuania.com.
Silkė – neatsiejama lietuviškų Kūčių dalis
Lietuvoje marinuota silkė ir silkė su svogūnais yra beveik neatsiejami Kūčių stalo patiekalai. Jos patiekiamos kartu su burokėlių salotomis, balta mišraine, bulvių salotomis su rūkyta skumbre, grybų patiekalais ir kitais tradiciniais valgiais.
Silkė su morkomis ir svogūnais išsiskiria tuo, kad daržovių saldumas sušvelnina sūroką žuvies skonį. Tai paprastas, bet sotus ir gardus patiekalas, kuriam svarbiausia pasirinkti kokybišką silkės filė.
Kokius ingredientus pasirinkti?
Norint paruošti silkę su troškintais svogūnais ir morkomis, reikės kelių paprastų ingredientų:
- Silkės filė. Rinkitės sūryme, o ne aliejuje laikomą silkę. Prieš gamindami nusausinkite ją popieriniu rankšluosčiu, kad pašalintumėte skysčio perteklių. Jei silkė labai sūri, galite ją nuplauti šaltu vandeniu.
- Aliejaus. Svogūnams ir morkoms kepti geriausiai tinka neutralaus skonio saulėgrąžų arba augalinis aliejus. Galima naudoti ir alyvuogių aliejų.
- Svogūnų. Plonais griežinėliais supjaustyti geltonieji arba baltieji svogūnai suteiks patiekalui saldumo ir tekstūros.
- Morkos. Ją reikėtų stambiai sutarkuoti, kad greičiau suminkštėtų kepant.
- Pomidorų kečupo. Jis suteiks malonaus saldžiarūgščio skonio. Kiekį galima koreguoti pagal savo skonį.
- Druskos ir juodųjų pipirų. Jais pagardinkite kepamas daržoves.
Kaip paruošti silkę su morkomis ir svogūnais?
Jei reikia, nuo silkės filė pašalinkite odelę ir nusausinkite popieriniu rankšluosčiu. Supjaustykite maždaug 1 cm pločio juostelėmis ir sudėkite vienu sluoksniu į serviravimo indą.
Keptuvėje ant silpnos arba vidutinės ugnies įkaitinkite aliejų. Sudėkite plonais griežinėliais supjaustytus svogūnus ir kepkite apie 5 minutes, kol jie pradės minkštėti.
Suberkite stambiai tarkuotą morką, pagardinkite druska ir juodaisiais pipirais. Kepkite apie 10 minučių, kol daržovės visiškai suminkštės. Retkarčiais keptuvę galite uždengti dangčiu.
Įmaišykite pomidorų kečupą ir gerai išmaišykite. Nukelkite keptuvę nuo ugnies ir palikite daržoves atvėsti iki kambario temperatūros. Tam prireiks maždaug 10–15 minučių.
Atvėsusias daržoves tolygiai paskirstykite ant silkės filė. Indą uždenkite ir padėkite į šaldytuvą bent 6–8 valandoms, kad skoniai susimaišytų.
Kaip laikyti paruoštą silkę?
Šią silkę geriausia paruošti iš anksto – sudėjus visus ingredientus ir uždengus indą, palaikyti šaldytuve bent 6–8 valandas. Per šį laiką silkė įgaus daugiau troškintų morkų ir svogūnų skonio.
Patiekalo likučius sandariame inde šaldytuve galima laikyti iki trijų dienų.
Su kuo patiekti silkę?
Tradiciškai silkė su svogūnais ir morkomis patiekiama su lietuviška juoda rugine duona arba virtomis bulvėmis. Patiekalą galima papuošti šviežių krapų šakelėmis.
Ši silkė puikiai tinka Kūčių stalui, ant kurio patiekiami įvairūs žuvies patiekalai, mišrainės ir kiti tradiciniai valgiai. Ją galima ruošti ir kaip užkandį kasdieniams šeimos pietums ar vakarienei.
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