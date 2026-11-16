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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Taip orkaitėje kepta lašiša taps mėgstamiausia: užsirašykite prieš Adventą

2026-11-16 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-16 11:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ieškote idėjų, ką pasigaminti pietums ar vakarienei, o gal dairotės, kuo nustebinti svečius per šventes? Dalijamės su jumis tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorės Ingridos lašišos kepsnio su glazūra ir salotomis receptu.

Lašišos kepsnys (nuotr. Kviečiu į virtuvę)

Ieškote idėjų, ką pasigaminti pietums ar vakarienei, o gal dairotės, kuo nustebinti svečius per šventes? Dalijamės su jumis tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorės Ingridos lašišos kepsnio su glazūra ir salotomis receptu.

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Reikės:

  • 1 kg lašišos filė;
  • Druskos pagal skonį;
  • 1 a. š. žuvies pr.;
  • ¼ a. š. citrininių pipirų.

Glazūrai:

  • 2 apelsinų sultys;
  • 1 v. š. medaus;
  • 2 v. š. saldžiarūgščio padažo.
  • Sezamo sėklų, pabarstyti;
  • Ryžių virtų, patiekti.

Salotoms:

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  • Pundelis salotų;
  • 2 agurkai;
  • 200 g vyšninių pomidorų;
  • ¼ brokolio;
  • 0,5 raudonosios paprikos.

Padažui:

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  • 1 skiltelė česnako;
  • Žiupsnis druskos;
  • 1 – 2 saujos baziliko lapelių;
  • 3 v. š. alyvuogių aliejaus.

 

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Lašišos kepsnio su glazūra ir salotomis receptas

Lašišos filė supjaustome gabalėliais, pabarstome prieskoniais ir kepame iki 180 * C T įkaitintoje orkaitėje 15 min.

Glazūrai išspaudžiame citrinos sultis, maišome su saldžiarūgščiu padažu ir medumi (jei tirštas galima šiek tiek pašildyti). Paruošta glazūra aptepame lašišos kepsnelius ir kepame orkaitėje dar keletą min.

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Pabarstome sezamo sėklomis.

Salotoms brokolius išskirstome žiedais ir nuplikome verdančiu vandeniu, gerai nusausiname. Salotas suplėšome, papriką supjaustome nedideliais gabalėliais, agurką griežinėliais, pomidorus perpjauname per pusę.

Padažui skirtus produktus sudedame į maisto smulkintuvą ir sutriname iki vientisos masės. Jeigu padažas labai tirštas galima įpilti daugiau aliejaus.

Paruoštu padažu apšlakstome salotas. Į lėkštes dedame ryžių, lašišos kepsnelius ir šalia gardžias salotas.

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