Kavos aparatas gali sugadinti mėgstamo gėrimo skonį: kaip to išvengti?

Kavos aparatas daugelyje namų dirba kone be poilsio. Ryte jis padeda greičiau pabusti, po pietų suteikia progą trumpai atsitraukti nuo darbų, o savaitgalį paruošia ne vieną puodelį svečiams. Vis dėlto apie jo priežiūrą dažnai susimąstome tik tada, kai ekrane pasirodo įspėjimas arba kava ima tekėti ne taip, kaip įprastai.
Tačiau vos keli paprasti įpročiai gali padėti ilgiau mėgautis gardžia kava ir išvengti nemalonių aparato veikimo sutrikimų.
Kodėl pasikeičia kavos skonis?
Net ir naudojant tas pačias kavos pupeles, gėrimo skonis ilgainiui gali pasikeisti. Viena iš galimų priežasčių – aparato viduje besikaupiantys kavos tirščiai ir natūralūs aliejai. Kaskart ruošiant kavą, nedidelė jų dalis lieka ant aparato detalių, o ilgainiui susikaupusios nuosėdos gali suteikti gėrimui nemalonaus kartumo ar pasenusios kavos poskonį.
Ne mažiau dėmesio verta skirti ir vandeniui. Jei namuose naudojamas kietas vanduo, aparato viduje palaipsniui kaupiasi kalkių nuosėdos. Jos gali apsunkinti vandens tekėjimą, trikdyti aparato veikimą ir turėti įtakos kavos ruošimui. Kartais tai galima pastebėti iš pasikeitusio vandens srauto ar ilgiau nei įprastai ruošiamo puodelio.
Jei dažniausiai renkatės kapučiną ar latę, nepamirškite ir pieno sistemos. Joje užsilikę pieno likučiai gali ne tik skleisti nemalonų kvapą, bet ir apsunkinti pieno plakimą. Todėl pastebėję, kad pieno puta tapo nebe tokia puri, o gėrimo skonis pasikeitė, patikrinkite, ar pieno sistema tinkamai išvalyta.
Žinoma, dėl pasikeitusio kavos skonio ne visada kaltas aparatas. Įtakos gali turėti ir kavos pupelių šviežumas, jų malimo rupumas, vandens kokybė ar net pakeisti gėrimo nustatymai. Tačiau jei anksčiau naudodami tas pačias pupeles paruošdavote gardžią kavą, aparato švara yra vienas pirmųjų dalykų, kuriuos verta patikrinti.
Kaip tinkamai prižiūrėti kavos aparatą?
Tam, kad rytinė kava ir toliau džiugintų savo skoniu, nebūtina kasdien skirti daug laiko aparato priežiūrai. Svarbiausia nepamiršti kelių paprastų veiksmų. Pavyzdžiui, reguliariai ištuštinti kavos tirščių talpą, išplauti lašų surinkimo padėklą ir pasirūpinti vandens rezervuaro švara. Juk net jei aparatas atrodo švarus iš išorės, jo viduje gali būti susikaupusių kavos likučių.
Jeigu naudojate automatinį kavos aparatą su išimamu plikymo bloku, jį taip pat reikėtų periodiškai išvalyti pagal gamintojo instrukciją. Kai kurių aparatų plikymo bloką rekomenduojama kas savaitę praplauti drungnu vandeniu, o susikaupusiems kavos aliejams pašalinti naudoti specialias valymo priemones. Tuo tarpu pieno sistemą svarbu išvalyti po kiekvieno naudojimo, kad joje neužsilaikytų pieno likučiai.
Dar viena svarbi procedūra – kalkių šalinimas. Kaip dažnai jį reikia atlikti, priklauso nuo vandens kietumo, aparato modelio ir naudojimo intensyvumo. Daugelis šiuolaikinių aparatų patys praneša, kada atėjo metas atlikti šią procedūrą. Tik nereikėtų eksperimentuoti su actu ar kitomis naminėmis priemonėmis. Geriau naudoti gamintojo rekomenduojamą nukalkinimo priemonę, nes netinkami skysčiai gali pažeisti aparato dalis.
Nepamirškite ir kavos pupelių talpos bei malūnėlio. Juose taip pat gali kauptis kavos dulkės ir aliejai, todėl periodiškai verta pašalinti susikaupusius likučius. Tiesa, ne visų aparatų dalis galima plauti vandeniu ar savarankiškai išardyti, todėl prieš imantis kruopštesnio valymo būtina peržiūrėti naudojimo instrukciją.
Galiausiai verta prisiminti, kad kiekvienas kavos aparatas turi savų priežiūros ypatumų. Vieniems pakanka reguliaraus valymo ir nukalkinimo, kitiems papildomai reikia keisti vandens filtrus ar atlikti specialias valymo programas. O jeigu aparatas ir po kruopščios priežiūros veikia neįprastai arba kavos skonis negerėja, gali prireikti specialistų pagalbos. Juk tinkamai prižiūrimas aparatas ne tik ilgiau tarnauja, bet ir leidžia kiekvieną rytą mėgautis tokiu kavos puodeliu, kokio tikitės.
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