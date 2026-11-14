„Double Dunk“: klausimas dėl Valančiūno, aktyvi rinka, bręstantys mainai ir PAO bėdos

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Laidoje spėliota, ar Jonas Valančiūnas dar šiame Eurolygos reguliariajame sezone surinks daugiau nei 36 naudingumo balus, aptarti komandų naujokai, galimi trijų komandų mainai, Atėnų „Panathinaikos“ problemos, toliau stebinanti Barselonos „Barcelona“, puikiai veikianti Madrido „Real“ sistema, krauju pažymėtas mačas Vilerbane ir Tel Avivo derbis Kipre, sukėlęs klausimų dėl Dimitrio Itoudžio ateities.
00:00 – klausimas dėl J.Valančiūno
06:08 – naujokai Vitorijoje ir „Partizan“
16:14 – mačo didvyriu tapęs N.Hifi
24:35 – Tel Avivo derbis ir drebanti D.Itoudžio kėdė
33:55 – bręstantys mainai
44:27 – „Real“ sutriuškino „Crvena Zvezda“
52:12 – greitas dvigubas dublis ir B.Fernando trauma
58:43 – PAO bėdos ir toliau stebinanti „Barca“
1:08:40 – daug išlieto kraujo Vilerbane
1:13:25 – „Bayern“ atvyks į Kauną
1:15:32 – dvigubos savaitės spėjimai
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