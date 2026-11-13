Eurolygos klubai derasi dėl trijų žaidėjų mainų

Graikų žurnalistas Nikitas Avgoulis skelbia, kad mainus nori atlikti Milano „Armani Olimpia“, Pirėjo „Olympiacos“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“ komandos.
Pagal susitarimą Tyleris Dorsey iš Pirėjo keliautų į Milano klubą, Marko Guduričius iš Italijos ekipos persikeltų į „Crvena Zvezda“, o Jaredas Butleris iš Belgrado komandos persikeltų į „Olympiacos“.
T.Dorsey buvo suspenduotas OLY po to, kai išreiškė kritiką klubui socialinėje erdvėje, o M.Guduričius ir J.Butleris strigo savose komandose.
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