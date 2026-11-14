Valančiūnas pirmą kartą karjeroje tapo Eurolygos turo MVP

Efektyviausiai visoje lygoje rungtyniavo Jonas Valančiūnas, nuvedęs į pergalę prieš Milano „Armani Olimpia“ – 86:83.
Uteniškio sąskaitoje – 25 minutės, 17 taškų (5/9 dvitaškių, 7/10 baudų metimų), 20 atkovotų, 2 perimti ir 3 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, blokas, 6 išprovokuotos pražangos, 2 paties nuobaudos ir 36 naudingumo balai.
Aukštaūgis pagerino asmeninius rezultatyvumo, naudingumo ir atkovotų kamuolių rekordus. Tuo pačiu jis tapo daugiausiai dvikovų po krepšiais laimėjusiu visų laikų žalgiriečiu, aplenkdamas Tanoka Beardą, kartą atkovojusį 19 kamuolių.
J.Valančiūnas turo MVP tapo pirmą kartą karjeroje.
Tai yra pirmasis toks pasiekimas tarp šio sezono žalgiriečių, nors praėjusį sezoną MVP netrūko – po dukart jais tapo Sylvainas Francisco ir Mosesas Wrightas, sykį – Ąžuolas Tubelis.
Į simbolinį penketą šį kartą pateko Talenas Hortonas-Tuckeris (Stambulo „Fenerbahče“, 33 naud. bal.), Tremontas Watersas (Vilerbano ASVEL, 30), Jordanas Loydas (Stambulo „Anadolu Efes“, 28) ir Evanas Fournier (Pirėjo „Olympiacos“, 28).
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