„Spurs“ laimėjo Wemby ir Greeno konfliktu pažymėtas rungtynes

Tai buvo jau 11-oji iš eilės San Antonijaus ekipos pergalė. „Spurs“ taip pat išliko nepralaimėjusi NBA taurės turnyre.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Stephonas Castle'as, pelnęs 32 taškus ir pagerinęs savo sezono rekordą. Gynėjas pataikė 12 iš 18 metimų iš žaidimo, įskaitant 5 tritaškius iš 8.
Victoras Wembanyama per vos 21 minutę surinko 12 taškų ir atkovojo 12 kamuolių. Prancūzas pataikė 5 iš 11 metimų ir užfiksavo jau 121-ąjį dvigubą dublį NBA karjeroje.
„Warriors“ gretose dviženklį taškų skaičių pasiekė tik du krepšininkai. L. J. Cryeris pelnė 20, o Charlesas Bassey – 11 taškų.
San Fransisko klubas vertėsi be Stepheno Curry, kuris dėl dešiniojo šoninio pilvo raumens plyšimo nežais mažiausiai dvi savaites. Traumą gynėjas patyrė rungtynėse su Hjustono „Rockets“.
Šeimininkai varžovus pradėjo triuškinti nuo pat susitikimo pradžios.
Pirmajame kėlinyje „Warriors“ pataikė vos 5 iš 25 metimų, o „Spurs“ susikrovė triuškinamą persvarą – 38:14.
14 taškų buvo prasčiausias „Warriors“ šio sezono vieno kėlinio rezultatas. Tiek mažai taškų per ketvirtį šį sezoną dar nebuvo pelnęs ir nė vienas San Antonijaus ekipos varžovas.
Iki ilgosios pertraukos šeimininkų pranašumas išaugo iki 30 taškų – 63:33.
Tai buvo mažiausiai taškų, kuriuos „Spurs“ varžovai pelnė per pirmąją rungtynių pusę nuo 2018 metų vasario 7 dienos, kai Finikso „Suns“ surinko vos 31 tašką.
Trečiajame kėlinyje San Antonijaus persvara pasiekė net 43 taškus, todėl šeimininkų treneriai visą ketvirtąjį kėlinį leido ilsėtis startinio penketo žaidėjams ir daugumai svarbiausių atsarginių.
S. Castle'as ankstesnį sezono rezultatyvumo rekordą, siekusį 24 taškus, pagerino po įspūdingo dėjimo, sulaukęs V. Wembanyamos perdavimo ore.
Rungtynėse netrūko ir įtampos. Antrojo kėlinio viduryje Draymondas Greenas iš nugaros dilbiu pastūmė V. Wembanyamą, kuris iškrito už aikštės ribų.
Už šį veiksmą „Warriors“ puolėjas buvo nubaustas pirmojo laipsnio nesportine pražanga.
D. Greenas iki ilgosios pertraukos daugiau aikštėje nepasirodė, o rungtynes baigė pelnęs 4 taškus, atkovojęs 3 kamuolius ir atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus per 16 minučių.
„Spurs“: Stephonas Castle 32 (7/10 dvit., 5/8 trit., 5 atk. kam., 6 rez. perd.), Keldonas Johnsonas 18 (4/5 dvit., 2/6 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Victoras Wembanyama 12 (5/9 dvit., 12 atk. kam., 6 rez. perd.), Harrisonas Barnesas 11 (3/6 trit.), Dylanas Harperis 9 (3/5 dvit., 4 rez. perd.), Carteris Bryantas 8 (2/6 trit.), De'Aaronas Foxas (5 atk. kam.), Devinas Vassellas ir Julianas Champagnie (1/5 trit., 8 atk. kam.) po 7, Luke Kornetas 6 (7 atk. kam.), Jordanas McLaughlinas 4 (6 atk. kam.), Tarris Reedas 2 (4 atk. kam.).
„Warriors“: LJ Cryeris 20 (1/6 dvit., 6/11 trit., 6 rez. perd.), Charlesas Bassey 11 (5/7 dvit., 5 atk. kam.), De'Anthony Meltonas (1/5 dvit., 2/6 trit., 4 atk. kam.) ir Brandinas Podziemski (0/5 dvit., 2/5 trit.) po 8, Willas Richardas (4 atk. kam.) ir Gui Santosas (2/5 dvit., 4 atk. kam.) po 7, Georgesas Niangas, Grahamas Ike ir Malevy Leonsas po 5, Draymondas Greenas 4, Yaxelas Lendeborgas 3 (1/11 dvit., 7 atk. kam.), Gary Paytonas 2.
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