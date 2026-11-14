Po 37 taškus pelnę Adebayo ir Antetokounmpo atvedė „Heat“ į trečiąją pergalę iš eilės

Nugalėtojų gretose įspūdingai rungtyniavo Bamas Adebayo ir Giannis Antetokounmpo, pelnę po 37 taškus. B. Adebayo taip pat atkovojo 14 kamuolių.
Tai vos antras kartas „Heat“ istorijoje, kai dveji komandos žaidėjai per vienas rungtynes pelnė bent po 37 taškus.
Pirmą kartą toks pasiekimas buvo užfiksuotas 2013 metais, kai po 37 taškus surinko LeBronas Jamesas ir Dwyane'as Wade'as.
Prie Majamio pergalės svariai prisidėjo ir Davionas Mitchellas, pelnęs 22 taškus bei atlikęs 17 rezultatyvių perdavimų. Taip gynėjas pakartojo asmeninį karjeros rekordą.
„Cavaliers“ gretose rezultatyviausias buvo Donovanas Mitchellas, surinkęs 25 taškus. Tyrese'as Proctoras pelnė 22, Jamesas Hardenas – 20, Jaylonas Tysonas – 16, o Meleekas Thomasas – 12 taškų.
„Heat“ vertėsi be čiurnos traumą patyrusio Klay Thompsono ir dėl ligos nežaidusio Pelle Larssono.
Klivlando komandai negalėjo padėti Evanas Mobley, kuris dėl kairės pėdos nykščio patempimo praleido pirmąsias šio sezono rungtynes.
„Heat“: Giannis Antetokounmpo (14/18 dvit., 9 atk. kam., 4 kld.) ir Bamas Adebayo (11/16 dvit., 14 atk. kam.) po 37, Davionas Mitchellas 22 (4/7 dvit., 3/7 trit., 5 atk. kam., 17 rez. perd.), Ryanas Conwellas 20 (4/9 trit., 5 atk. kam.), Andrew Wigginsas 8 (4 rez. perd.), Bobby Portis 5, Timas Hardaway 4.
„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 25 (4/9 dvit., 5/12 trit., 4 atk. kam., 7 rez. perd.), Tyrese Proctoras 22 (5/7 trit., 4 atk. kam.), Jamesas Hardenas 20 (3/5 dvit., 2/8 trit., 6 atk. kam., 8 rez. perd.), Jaylonas Tysonas 16 (4/7 trit.), Meleekas Thomas 12 (2/5 trit.), Jarrettas Allenas (8 atk. kam.) ir Thomas Bryantas (3/5 dvit.) po 9, Peytonas Watsonas (2/5 dvit., 0/5 trit., 4 atk. kam.) ir Mario Hezonja (4 atk. kam.) po 4.
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