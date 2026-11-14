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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jakučionis nežaidė, o „Bucks“ fiksuoja prasčiausią sezono startą per 52 metus

2026-11-14 07:31 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-14 07:31
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NBA taurės turnyre pirmąją pergalę namuose šį sezoną iškovojo Orlando „Magic“, kuri 107:99 įveikė Milvokio „Bucks“ krepšininkus.

Jakučionis | Scanpix nuotr.

NBA taurės turnyre pirmąją pergalę namuose šį sezoną iškovojo Orlando „Magic“, kuri 107:99 įveikė Milvokio „Bucks“ krepšininkus.

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Nugalėtojų gretose įspūdingai rungtyniavo Franzas Wagneris, kuriam iki pirmojo karjeros trigubo dublio pritrūko vos vieno atkovoto kamuolio.Vokietis pelnė 35 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.

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„Bucks“ gretose rezultatyviausias buvo Tyleris Herro, pelnęs 18 taškų. 

Tuo tarpu Kasparas Jakučionis aikštėje nepasirodė.

Milvokio klubui tai buvo jau devintasis pralaimėjimas iš eilės. Tokios ilgos nesėkmių serijos komanda neturėjo nuo 2014 metų sausio.

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Vos vieną pergalę per 13 rungtynių iškovojusi „Bucks“ taip pat fiksuoja prasčiausią sezono startą per pastaruosius 52 metus.

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Paskutinį kartą taip prastai Milvokio ekipa startavo 1974–1975 metų sezone, kai be traumuoto Kareemo Abdul-Jabbaro pralaimėjo 13 iš pirmųjų 14 rungtynių.

F. Wagneris ketvirtą kartą iš eilės pasiekė 30 pelnytų taškų ribą. Tai jis padarė ketvirtojo kėlinio viduryje, pataikęs metimą po apsisukimo.

Lemiamomis minutėmis „Bucks“ dar buvo sumažinusi atsilikimą iki aštuonių taškų, tačiau vokietis perėmė kamuolį ir po prasiveržimo padidino „Magic“ pranašumą iki 104:94.

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Orlando komanda išsaugojo persvarą ir pratęsė sėkmingą pasirodymą NBA taurės turnyre.

„Magic“: Franzas Wagneris 35 (10/14 dvit., 3/8 trit., 9 atk. kam., 12 rez. perd.), Desmondas Bane 21 (6/10 trit., 5 atk. kam.), Tristanas da Silva (2/8 trit., 6 atk. kam.), Wendellas Carteris (4/5 dvit., 1/4 trit., 8 atk. kam.) ir Goga Bitadze (5/5 dvit., 4 atk. kam.) po 12, Anthony Blackas (1/6 trit., 5 rez. perd., 5 kld.) ir Jevonas Carteris (1/4 trit.) po 5, Jalenas Suggsas 3 (1/6 trit.), Nikola Vucevičius 2.

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„Bucks“: Jaime Jaquezas 22 (3/8 dvit., 5/7 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Tyleris Herro 18 (3/10 dvit., 2/7 trit.), Kyle Kuzma (1/5 trit., 4 atk. kam.) ir Mylesas Turneris (4/7 trit., 11 atk. kam., 4 kld.) po 14, Kel'elas Ware 10 (6 atk. kam.), Nate Amentas 9 (2/5 trit.), Ryanas Rollinsas 8 (0/4 trit., 10 atk. kam.), Braydenas Burriesas 3 (4 atk. kam.), Gary Trentas 1.

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