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Naujajame Orleane bręsta permainos: vienas lyderių nebenori likti „Pelicans“

2026-11-13 22:02 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-13 22:02
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NBA čempionate sunkiai sezoną pradėjusi Naujojo Orleano „Pelicans“ gali netekti vieno svarbiausių savo žaidėjų.

Murray | Scanpix nuotr.

NBA čempionate sunkiai sezoną pradėjusi Naujojo Orleano „Pelicans“ gali netekti vieno svarbiausių savo žaidėjų.

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ESPN žurnalistas Shamsas Charania praneša, kad 30-metis gynėjas Dejounte Murray išreiškė norą palikti komandą ir būti išmainytas.

Krepšininko agentas, „Klutch Sports“ vadovas Richas Paulas, jau pradėjo derybas su „Pelicans“ vadovybe dėl galimo sprendimo.

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D. Murray leido suprasti, kad nori rungtyniauti komandoje, kurioje galėtų atlikti svarbų vaidmenį ir kovoti dėl aukštų tikslų.

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Naujojo Orleano ekipa sezoną pradėjo keturiomis pergalėmis ir aštuoniais pralaimėjimais, o šiuo metu yra pralaimėjusi ketverias rungtynes iš eilės.

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Paskutiniame susitikime „Pelicans“ namuose net 111:145 nusileido Bruklino „Nets“ krepšininkams.

Po šios nesėkmės socialiniuose tinkluose kilo diskusija dėl D. Murray įtakos komandos rezultatams. Vienas vartotojas atkreipė dėmesį, kad be gynėjo „Pelicans“ laimėjo visas trejas rungtynes, o jam žaidžiant patyrė aštuonis pralaimėjimus per devynis susitikimus.

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Į šį įrašą sureagavęs amerikietis užsiminė apie komandos viduje vykstančius dalykus.

„Žinant, kas vyksta komandos VIDUJE, panašu, kad kažkas tave paskatino tai parašyti! SABOTAŽAS YRA TIKRAS!“ – rašė D. Murray.

Vėliau krepšininkas savo įrašą ištrynė.

Į Naująjį Orleaną D. Murray persikėlė 2024 metų birželį, kai „Pelicans“ jį įsigijo iš Atlantos „Hawks“.Už gynėją klubas atidavė du pirmojo rato NBA naujokų biržos šaukimus, Dysoną Danielsą, Larry Nance'ą jaunesnįjį ir E. J. Liddellą.

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Prieš mainus D. Murray buvo sužaidęs vieną geriausių savo karjeros sezonų. 2023–2024 metų čempionate jis vidutiniškai pelnydavo po 22,5 taško, atlikdavo po 6,4 rezultatyvaus perdavimo ir atkovodavo po 5,3 kamuolio.

Vis dėlto Naujojo Orleano klube gynėją persekiojo traumos.

2024 metų sezono atidarymo rungtynėse jis susilaužė ranką, o 2025 metų sausį patyrė sunkią dešinės Achilo sausgyslės traumą, dėl kurios sezonas jam baigėsi anksčiau laiko.

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Per pastaruosius tris sezonus D. Murray sužaidė vos 54 rungtynes.

Atstovaudamas „Pelicans“ jis vidutiniškai renka po 16,6 taško, 6,6 rezultatyvaus perdavimo ir 5,9 atkovoto kamuolio, o iš žaidimo atakuoja 41,9 proc. taiklumu.

Šį sezoną 2022 metų NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvio rezultatyvumas sumažėjo iki 13,4 taško per susitikimą.

D. Murray šį sezoną uždirbs 32,8 mln. JAV dolerių, o kitam sezonui turi galimybę pratęsti sutartį už 30,8 mln. dolerių.

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