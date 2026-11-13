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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Hezonja palygino NBA ir Eurolygą: „Tarp Europos ir JAV nėra jokio artumo“

2026-11-13 19:01 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-13 19:01
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Po ilgos pertraukos į NBA sugrįžęs Mario Hezonja palygino stipriausią pasaulio krepšinio lygą su Eurolyga ir pripažino, kad skirtumai tarp jų yra gerokai didesni, nei manė anksčiau.

Hezonja | Scanpix nuotr.

Po ilgos pertraukos į NBA sugrįžęs Mario Hezonja palygino stipriausią pasaulio krepšinio lygą su Eurolyga ir pripažino, kad skirtumai tarp jų yra gerokai didesni, nei manė anksčiau.

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Didelę karjeros dalį Madrido „Real“ gretose praleidęs 31-erių kroatas praėjusią vasarą nusprendė dar kartą išbandyti jėgas NBA ir pasirašė vienerių metų sutartį su Klivlando „Cavaliers“.

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Po beveik septynerių metų pertraukos į JAV sugrįžęs puolėjas interviu „Kos Magazin“ paaiškino, kodėl NBA rungtyniauti yra lengviau nei Europoje.

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„NBA žaisti tikrai lengviau. Europoje taip pat vyksta daug rungtynių, tačiau organizaciniu požiūriu kalbame apie visiškai kitą lygį. Kai daug metų praleidi Eurolygoje, pradedi galvoti, kad esi labai arti NBA. Tačiau taip nėra“, – teigė M. Hezonja.

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Kroatas prisiminė ir rungtynes su Dalaso „Mavericks“, kai dar vilkėjo „Real“ marškinėlius.

„Kai žaidžiau Madride, susitikome su Dalasu. Kai pamatai tuos žaidėjus aikštėje, supranti, kad jie fiziškai yra visiškai kitokie. Organizaciniu požiūriu Europa ir JAV net nėra arti viena kitos. Ir niekada nebus“, – kalbėjo puolėjas.

M. Hezonja taip pat išreiškė palaikymą idėjai ateityje sukurti bendrą NBA ir Europos krepšinio lygą.

„Dabar matau, koks iš tiesų didelis yra skirtumas. Man būtų smagu išvysti bendrą Europos ir NBA lygą, tačiau visus organizacinius klausimus reikėtų visiškai patikėti amerikiečiams. Čia organizavimo lygis yra tiesiog kitoks“, – pabrėžė M. Hezonja.

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