Mickevičiūtė ir Pociūtė pateko į pasaulio vaikų muaythai čempionato finalą

Penktadienį mergaičių (iki 12 metų) svorio kategorijos iki 50 kg pusfinalyje Gustė Mickevičiūtė anksčiau laiko nugalėjo čekę Beatą Duškovą. Lapkričio 14 d. finale lietuvė kausis su ruse Valerija Basova.
Goda Pociūtė tos pačios amžiaus grupės svorio kategorijos iki 44 kg pusfinalyje 30:27 įveikė Nhien Tran Huynh An iš Vietnamo. Lapkričio 14 d. finale lietuvės lauks graikė Fotini Aggelidou.
Gabrielė Bartoškaitė jaunių (iki 18 metų) svorio kategorijos iki 48 kg pusfinalyje 28:29 nusileido tailandietei Khwanchanok Anomai bei pelnė bronzą.
Likę lietuvių startai:
Lapkričio 14 d.
Arijus Merkevičius (U16, –38 kg)
Haris Žvinakevičius (U10, –28 kg)
Gustė Mickevičiūtė (U12, –50 kg)
Goda Pociūtė (U12, –44 kg)
Lapkričio 15 d.
Grytė Mereckaitė (U10, –30 kg)
LIETUVOS DELEGACIJA:
Rinktinės treneris – Martynas Jasiūnas
Komandos vadovas – Linas Andrijauskas
Čempionato teisėjas – Povilas Alaburda
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