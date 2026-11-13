Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šių metų Lietuvos mecenatai pagerbti Sapiegų rūmuose

2026-11-13 21:23 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-13 21:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

 Sapiegų rūmuose Vilniuje penktadienį pagerbti nacionaliniai, savivaldybių ir bendruomenių mecenatai, pranešė Kultūros ministerija.

Sapiegų rūmai (nuotr. Norbert Tukaj)
GALERIJA (5)

 Sapiegų rūmuose Vilniuje penktadienį pagerbti nacionaliniai, savivaldybių ir bendruomenių mecenatai, pranešė Kultūros ministerija.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Iškilmingame renginyje, skirtame artėjančiai Mecenatystės dienai pažymėti, įteikti mecenatų ženklai.

REKLAMA

Nacionalinių mecenatų vardai šiemet suteikti bendrovei „Swedbank“ už 10 mln. eurų paramą Vilniaus universiteto fondui, įmonei „Narbutas Group“ už daugiau nei 1,3 mln. eurų paramą viešajai įstaigai „Mėlyna ir geltona“ ir bendrovei „Arimex“ už didesnę nei 1 mln. eurų paramą viešajai įstaigai „Adomo Galdiko muziejus ir menų mokykla“.

REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos Kultūros ministerija

Štai kam suteikti mecenatų vardai

Savivaldybės mecenatų kategorijoje Vilniaus miesto savivaldybės mecenatų vardai suteikti bendrovei „REWO“ už 275 tūkst. eurų paramą viešajai įstaigai „MO muziejus“ ir viešosios įstaigos „Mėlyna ir geltona“ rėmėjams: įmonei „Saudingos autotransportas“ (360 tūkst. eurų parama), Mindaugui ir Renatai Rutkauskams (daugiau nei 440 tūkst. eurų parama) bei bendrovei „Kūbas“ (370 tūkst. eurų parama). 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiaulių rajono savivaldybės mecenatų vardai suteikti Bridų žemės ūkio bendrovei už daugiau nei 261 tūkst. eurų paramą asociacijai „Naisių bendruomenė“ ir bendrovei „Šiaulių agrocentras“ už daugiau nei 271 tūkst. eurų paramą Atviram Šiaulių rajono jaunimo centrui.

REKLAMA

Iškilmingame renginyje taip pat pagerbti bendruomenių mecenatai. Kultūros ir meno srityje bendruomenių mecenatų vardai suteikti bendrovei „Staticus Group“ ir bendrovei „HOSTINGER operations“, per metus skyrusiems po 50 tūkst. eurų paramos, bei UAB „Panorama LT“ už daugiau nei 110 tūkst. eurų paramą per metus viešajai įstaigai „MO muziejus“.

REKLAMA

Mecenatų vardai Lietuvoje suteikiami nuo 2018 m.

Švietimo srityje bendruomenių mecenatų vardai ir ženklai skirti Dianai Bumelytei (bendrovė „Northway medicinos centrai“) už 60 tūkst. eurų paramą per metus Klaipėdos universiteto ateities paramos fondui ir įmonei „Alter Domus Lithuania“ už 100 tūkst. eurų paramą per metus Vilniaus universiteto fondui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pilietinės visuomenės stiprinimo srityje bendruomenių mecenatų vardai už paramą viešajai įstaigai „Mėlyna ir geltona“ suteikti: įmonių grupei „Baltic Classifieds Group“, bendrovėmes „Eugesta“, „Lonas“, „DO ARCHITECTS“, „Krekenavos agrofirma“, „Sixteen media“ ir „Singlita“ (skyrusiems po 50 tūkst. eurų paramą per metus), „SBA Grupė“ ir „Thomas Philipps Baltex“ (skyrusiems po 100 tūkst. eurų paramą per metus) bei „Pro colore“ (daugiau nei 62 tūkst. eurų parama per metus). Viešosios įstaigos „Mėlyna ir geltona“ skiriama parama Ukrainai pripažinta mecenuojamuoju projektu.

REKLAMA

Mecenatų vardai įrašomi į Mecenatų knygą, kuri pildoma ir saugoma Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. 

Mecenatų vardai Lietuvoje suteikiami nuo 2018 m., o nuo 2024 m. į atmintinų dienų sąrašą įtraukta Mecenatystės diena pažymima lapkričio 15-ąją.

Pagal Mecenavimo įstatymo nuostatas projektą pripažįsta mecenuojamuoju ir nacionalinio mecenato vardą suteikia Vyriausybė, įvertinusi Mecenavimo tarybos siūlymą. Nacionalinio mecenato vardas skiriamas asmeniui ar įmonei, mecenuojamam projektui suteikusiai paramos už ne mažiau kaip 1 mln. eurų. Savivaldybės mecenato vardas skiriamas skyrus ne mažiau kaip 150 tūkst. eurų (arba daugiau kaip 250 tūkst. eurų didžiosiose ar kurorto statusą turinčiose savivaldybėse). Bendruomenės mecenato vardas suteikiamas, kai bendra paramos suma mecenuojamam projektui per vienus metus yra ne mažesnė kaip 50 tūkst. eurų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pajėgos prie Krokuvos nusikaltėlio namų (nuotr. facebook.com)
ELTA glaustai: Lietuvoje – audros dėl Taivaniečių atstovybės pavadinimo keitimo (1)
Balsuoti atvyko Valdas Adamkus (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Rytoj – neeilinė diena Valdo Adamkaus namuose
Valdas Adamkus (BNS nuotr.)
Prezidento Valdo Adamkaus šimtmetis: apžvelgė 100 svarbiausių gyvenimo įvykių (5)
TV3 žinios (tv3.lt koliažas)
TV3 Žinios. Vilniuje išprievartauta mergina?; Baltijos šalys suerzino JAV; Kuo pasitiki lietuviai? (8)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų