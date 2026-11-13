Šių metų Lietuvos mecenatai pagerbti Sapiegų rūmuose

Iškilmingame renginyje, skirtame artėjančiai Mecenatystės dienai pažymėti, įteikti mecenatų ženklai.
Nacionalinių mecenatų vardai šiemet suteikti bendrovei „Swedbank“ už 10 mln. eurų paramą Vilniaus universiteto fondui, įmonei „Narbutas Group“ už daugiau nei 1,3 mln. eurų paramą viešajai įstaigai „Mėlyna ir geltona“ ir bendrovei „Arimex“ už didesnę nei 1 mln. eurų paramą viešajai įstaigai „Adomo Galdiko muziejus ir menų mokykla“.
Štai kam suteikti mecenatų vardai
Savivaldybės mecenatų kategorijoje Vilniaus miesto savivaldybės mecenatų vardai suteikti bendrovei „REWO“ už 275 tūkst. eurų paramą viešajai įstaigai „MO muziejus“ ir viešosios įstaigos „Mėlyna ir geltona“ rėmėjams: įmonei „Saudingos autotransportas“ (360 tūkst. eurų parama), Mindaugui ir Renatai Rutkauskams (daugiau nei 440 tūkst. eurų parama) bei bendrovei „Kūbas“ (370 tūkst. eurų parama).
Šiaulių rajono savivaldybės mecenatų vardai suteikti Bridų žemės ūkio bendrovei už daugiau nei 261 tūkst. eurų paramą asociacijai „Naisių bendruomenė“ ir bendrovei „Šiaulių agrocentras“ už daugiau nei 271 tūkst. eurų paramą Atviram Šiaulių rajono jaunimo centrui.
Iškilmingame renginyje taip pat pagerbti bendruomenių mecenatai. Kultūros ir meno srityje bendruomenių mecenatų vardai suteikti bendrovei „Staticus Group“ ir bendrovei „HOSTINGER operations“, per metus skyrusiems po 50 tūkst. eurų paramos, bei UAB „Panorama LT“ už daugiau nei 110 tūkst. eurų paramą per metus viešajai įstaigai „MO muziejus“.
Mecenatų vardai Lietuvoje suteikiami nuo 2018 m.
Švietimo srityje bendruomenių mecenatų vardai ir ženklai skirti Dianai Bumelytei (bendrovė „Northway medicinos centrai“) už 60 tūkst. eurų paramą per metus Klaipėdos universiteto ateities paramos fondui ir įmonei „Alter Domus Lithuania“ už 100 tūkst. eurų paramą per metus Vilniaus universiteto fondui.
Pilietinės visuomenės stiprinimo srityje bendruomenių mecenatų vardai už paramą viešajai įstaigai „Mėlyna ir geltona“ suteikti: įmonių grupei „Baltic Classifieds Group“, bendrovėmes „Eugesta“, „Lonas“, „DO ARCHITECTS“, „Krekenavos agrofirma“, „Sixteen media“ ir „Singlita“ (skyrusiems po 50 tūkst. eurų paramą per metus), „SBA Grupė“ ir „Thomas Philipps Baltex“ (skyrusiems po 100 tūkst. eurų paramą per metus) bei „Pro colore“ (daugiau nei 62 tūkst. eurų parama per metus). Viešosios įstaigos „Mėlyna ir geltona“ skiriama parama Ukrainai pripažinta mecenuojamuoju projektu.
Mecenatų vardai įrašomi į Mecenatų knygą, kuri pildoma ir saugoma Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.
Mecenatų vardai Lietuvoje suteikiami nuo 2018 m., o nuo 2024 m. į atmintinų dienų sąrašą įtraukta Mecenatystės diena pažymima lapkričio 15-ąją.
Pagal Mecenavimo įstatymo nuostatas projektą pripažįsta mecenuojamuoju ir nacionalinio mecenato vardą suteikia Vyriausybė, įvertinusi Mecenavimo tarybos siūlymą. Nacionalinio mecenato vardas skiriamas asmeniui ar įmonei, mecenuojamam projektui suteikusiai paramos už ne mažiau kaip 1 mln. eurų. Savivaldybės mecenato vardas skiriamas skyrus ne mažiau kaip 150 tūkst. eurų (arba daugiau kaip 250 tūkst. eurų didžiosiose ar kurorto statusą turinčiose savivaldybėse). Bendruomenės mecenato vardas suteikiamas, kai bendra paramos suma mecenuojamam projektui per vienus metus yra ne mažesnė kaip 50 tūkst. eurų.
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