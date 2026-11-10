Prabilo beveik 10-metį dingusios Sandros Grafininos sesuo: atsakė, ar ji dar gyva

Ką apie dingusią moterį žino jos artimieji, laidoje „TV Pagalba“ aiškinosi Edgaras Navickas ir Renata Šakalytė-Jakovleva.
Į „TV Pagalbos“ studiją atvykusi Rasa pasakojo, kaip prisimena lemtingą 2018 metų liepos 1-ąją, nuo kada artimiesiems nebepavyko susisiekti su S. Grafinina. Moteris paskelbta dingusia tų pačių metų liepos 19 d.
„Man paskambino iš Interpolo tarnybos, aš jau buvau Vokietijoje. Pranešė, kad yra dingusi mano sesuo ir kad aš turėčiau, kaip artima giminaitė, kreiptis, kad jie galėtų paskelbti paiešką. Skubiai grįžau į Lietuvą, tiesiog parašiau pareiškimą ir tada pradėjo mano sesers paiešką“, – pasakojo Rasa.
Prisiminė lemtingą skambutį iš Interpolo
Moteris tikino, kad gavusi Interpolo skambutį ją apėmė nežinomybės jausmas. Rasa pasakojo, kad ėmė skambinti sesers artimoms draugėms. Anot moters, iš jų ji gavo tam tikros informacijos.
„Ji buvo išskridusi į Ameriką. Mergytė buvo palikta su tėvu. Aš nežinau, kas ten paskundė – ar kaimynai, ar tie patys draugai. Pranešė, kad jis girtas. Atvažiavusios vaiko teisės mergaitę paėmė iš jo. Pakalbėjau tada su draugėmis, jos sako, kad čia buvo didelis konfliktas, nes kai iš jo paėmė mergaitę, vaiko teisių atstovai paskambino mano seseriai, kad va, toks įvykis, iš jo paimta mergaitė, ir ji skubiai grįžo į Lietuvą. Nežinau, kas ten tarp jų įvyko, bet po to, kai ji grįžo į Lietuvą ir įėjo į tą butą, nuo liepos 1 d. jos daugiau niekas ir nematė“, – tikino Rasa.
Paklausta, ar nutuokia, kur dabar galėtų būti S. Grafinina ir kas jai galėjo nutikti, moteris tikino nežinanti įvykio aplinkybių, tačiau teigė, kad jos sesuo jau pripažinta mirusia.
„Negaliu nieko galvoti ir nežinau. Tik žinau, kad jos gyvos tikrai nebėra. Kaip tik dabar, teismo sprendimu, mano sesuo jau yra pripažinta mirusia“, – sakė Rasa.
Atsakė, ką žino apie buvusios mylimosios dingimą
Moteris prašė padėti gauti sesers dukros globą. Rasa tikino, kad S. Grafininos multimilijonieriumi pristatytas N. Westas kurį laiką prašė iš Rasos pinigų. Kitu atveju, anot Rasos, jai būtų uždrausta matytis su dukterėčia.
Į studiją atvykęs N. Westas, paklaustas apie moters dingimą, nedaugžodžiavo, tačiau prieštaravo Rasos pareiškimui apie mirusia pripažintą S. Grafininą, anot vyro, tokių išvadų dar nėra. Vyras taip pat atskleidė, kaip jam sekasi vienam auginti dukrą – anot jo, problemų nekyla.
„Jeigu norite išgirsti atsakymą į šį klausimą, tikriausiai klausiate ne to žmogaus. (...) Man labai patinka būti vienišu tėvu, tai nuostabu, tikrai neturiu kuo skųstis. Pati didžiausia problema, kurią patiriu, ir iš esmės vienintelė problema, kurią kada nors turėjau – tai ta moteris, kuri sėdi priešais mane“, – kalbėjo N. Westas.
Rasos ir N. Westo pasakojimus išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.