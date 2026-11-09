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Andrius Kandelis ir mylimoji Donalda – atvirai apie pavojų keliantį buvusį jos vyrą: „Realiai psichopatas“

2026-11-09 18:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
2026-11-09 18:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Donalda Simonovienė – žymaus plaukų stilisto ir nuomonės formuotojo Ąžuolo Misiukevičiaus mama. Šalia jos – mylimas vyras, garsus šokėjas Andrius Kandelis. Atrodytų, kad Donalda yra moteris, kuriai gyvenime nieko netrūksta. Tačiau laidoje „TV Pagalba“ Donalda papasakojo tai, kas slepiasi už gražių vaizdų. Ji papasakojo apie santuoką, iš kurios bando ištrūkti jau 4 metus, ir viso to kainą. 

Donalda Simonovienė – žymaus plaukų stilisto ir nuomonės formuotojo Ąžuolo Misiukevičiaus mama. Šalia jos – mylimas vyras, garsus šokėjas Andrius Kandelis. Atrodytų, kad Donalda yra moteris, kuriai gyvenime nieko netrūksta. Tačiau laidoje „TV Pagalba“ Donalda papasakojo tai, kas slepiasi už gražių vaizdų. Ji papasakojo apie santuoką, iš kurios bando ištrūkti jau 4 metus, ir viso to kainą. 

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Kaip pasakojo Donalda, susipažinusi su savo vyru ji iš pradžių neplanavo su juo pradėti santykių.

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„Jis buvo pakankamai įkyrus, bet buvo tylus, ramus, paslaugus. Bet visas ramumas greitai baigėsi. Jau povestuvinės kelionės metu buvo žvalgymasis į kitas moteris. Ne tik žvalgymasis, bet ir koketavimas“, – atskleidė Donalda.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Andrius Kandelis ir jo mylimoji Donalda

Vyro meilužės ir vilkinamas skyrybų procesas

O po poros metų į jų šeimos namus atėjo svetima moteris, kuri papasakojo, kad su Donaldos vyru yra turėjusi romaną. Po to atsirado ir kita moteris. 

„Daug kas galėtų klausti, kodėl aš atleidau. Aš nenorėjau atleisti, bet tokie vyrai moka gerai manipuliuoti, rodyti dėmesį, greitai nupirkti kelionę, kalną gėlių. Jie moka apsiverkti, atsiprašyti, atsiklaupti. O kai matai, kad už tavo nugaros yra sūnus ir bendri namai, tada tiesiog užsimerki. Tu patiki, pagalvoji, kad viskas bus tvarkoje, mes išbrisime iš to. Praeina laiko ir vėl viskas kartojasi... Tai yra liga“, – sakė D. Simonovienė.

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Visgi neapsikentusi nuolatinių išdavysčių ji pareiškė, kad nori skirtis. Pranešusi tai vyrui, iš jo ji patyrė tiek emocinį, tiek psichologinį spaudimą. Viskas priėjo prie to, kad ji turėjo nuo vyro slėpti savo telefoną bei rankinę. Jis vis nuleisdavo jos automobilio padangas, atimdavo automobilio raktelius.

„Šimtaprocentinė neištikimybė. O po to ir smurtas. Prasideda kivirčai, o po to – atsiprašinėjimai. Čia net įrodinėti nieko nereikia, jei pas Donalda atėjo ne viena meilužė, kuri viską paaiškino, – pasakojo dabartinis Donaldos mylimasis A. Kandelis. – Jis yra ne vyras, o totali mazgotė. Kaip jis elgiasi su moterim – labai negražiai. Ar tai normalus vyras, jei skreplius spjaudo moteriai į veidą? Tai yra padugnė.“

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Dabar Donalda nori tik vieno – kuo greičiau išsiskirti su buvusiu vyru, tačiau turto dalybos šį procesą sustabdė. Pasak moters, teisme lyg specialiai vilkinama ši byla. Donaldą piktina, kad teismo posėdžiai nevyksta taip, kaip turėtų. Anot jos, kartais posėdis trunka vos 15 minučių, kurio metu teisėjas neva nusprendžia aktualių klausimų tiesiog nespręsti ir juos nukelti kitam posėdžiui – ir tai tęsiasi jau 4 metus.

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Toliau grasina, viskas nuėjo ir iki muštynių

Per šį laiką Donalda sulaukė ne vieno buvusio vyro grasinimo. Porą tokių ji yra užfiksavusi telefonu.

Viename garso įraše girdėti, kaip buvęs vyras grasina žmonai, sako, kad ją „pakas“ ir tai, anot jo, yra ne grasinimas, o įspėjimas, „kas jos laukia“.

„Aš supūsiu kalėjime, man p*****. Aš visus iš eilės nušausiu. Jei tas gaidys atsistos man ant kelio, aš jį nup**** nuo vaizdo“, – garso įraše girdėti, kaip buvęs vyras grasina Donaldai ir Andriui.

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Kai Donalda pradėjo draugauti su Andriumi, buvusio vyro pavydas taip išaugo, kad vyrų susitikimas baigėsi muštynėmis.

„Aš manau, jį siutino viskas. Savo akimis pasakysiu, žmogus yra ligonis, psichopatas. Realiai psichopatas. Tokių yra reta. Tai yra asmeninė mano nuomonė, – pasakojo A. Kandelis ir prisiminė įvykį, kai norint apsaugoti mylimąją, tako susiremti. – Jis man iš galvos trenkė į nosį. Tarp mūsų kilo kivirčas ir man teko jam pendeliu į vieną vietą ir išvaryti iš kiemo. Jeigu tu tikras vyras, tai apsisuki ir išeini. Bet ne, jis tiesiu taikymu nubėgo į policijos komisariatą, nors prieš tai žadėjo mus užmušti, pakasti.“ 

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Kas įvyko po to? Ir ką apie tiek metų užsitęsusį skyrybų procesą pasakys teismo atstovai? Laidoje „TV Pagalba“ teismo poziciją pateikė Kauno apylinkės teismo pirmininkė Sigita Meškauskienė. 

Ką ji pasakė bei kaip baigėsi ši istorija, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

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