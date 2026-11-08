Vos po metų santuokos – akibrokštas: 12 metų jaunesnis Marius vestuvinį žiedą nunešė į lombardą

Sutuoktiniai santykius aiškinosi „TV Pagalbos“ studijoje.
Vestuvinį žiedą nunešė į lombardą
Ritos kantrybė galutinai trūko praėjus vos metams po vestuvių, kai Marius slapta nunešė vestuvinį žiedą į lombardą. Moteris atviravo, kad jos kasdienybė primena sunkią naštą, kurioje visai nebeliko šilumos, dėmesio ar paprasto vyriško buvimo šalia.
„Aš, pavyzdžiui, norėčiau ir su žmogumi pasikalbėti, ir kažkokio dėmesio gauti, ir moterimi pasijausti. Turime vienas dėl kito stengtis, turi būti mūsų bendras gyvenimas. Kam gyventi su žmogumi jeigu nėra ateities su juo“, – prisipažino Rita.
Sutuoktiniai jau kurį laiką gyvena atskiruose kambariuose, o Rita jau pavargo aukoti savo gyvenimą vardan žmogaus, kuris visiškai nesistengia dėl bendros ateities ir, anot jos, elgiasi kaip vaikas.
Kas sugriovė darnų gyvenimą kartu?
Laidos vedėjams paklausus, kas nutiko po to, kai pora sėkmingai išgyveno septynerius metus, Marius ėmė pasakoti apie praeities nuoskaudas. Vyrą iki šiol slegia kaltės jausmas, kad dėl nepalankių aplinkybių jis negalėjo grįžti į mamos laidotuves.
„Gal, kad kai užsienyje dirbau, gal nesugebėjau grįžti į mamos laidotuves... Kažkaip taip, galima sakyti, pasileidau, paprasčiausiai pasinėriau į šitą liūną“, – svarstė Marius.
Nors Marius tikino be galo mylintis savo žmoną ir nenorintis skirtis, laidos vedėjai pastebėjo, kad jo pažadai ilgą laiką taip ir liko tik žodžiais, o pati Rita yra priversta gyventi nuolatinėje įtampoje.
Galiausiai studijoje užvirė stiprios emocijos. Laidos vedėjai Renatai paminėjus žodį „skyrybos“ Marius atsiklaupė, atsiprašė už visus skaudulius ir viešai pažadėjo keistis ir daugiau nebesuteikti progų ašaroms.
Ar Rita duos dar vieną šansą Mariui? Pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.