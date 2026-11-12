„Real“ sutriuškino „Crvena Zvezda“ klubą

Namie dominavusi „Real“ 104:82 (38:20, 18:21, 26:18, 22:23) sutriuškino Belgrado „Crvena Zvezda“ (7/4) klubą.
Šios trijų pergalių serija – nutrūko.
Nuo pat rungtynių pradžios kontrolę savo rankose turėjo „Real“ (27:17), kurios pranašumas augo žaibiškai – 38:20. Jau antrajame kėlinyje svečiai buvo imti triuškinti (44:20), nors Ognjenas Dobričius ir Tysonas Carteris bandė žadinti savo ekipą – 33:44.
Skirtumas tirpo toliau (39:46), bet po pertraukos „Real“ vėl jungė aukštesnę pavarą. Gerą mačą žaidė Timothe Luwawu-Cabarrot (63:44), iš toli pataikė Chuma Okeke, netrukus – ir Nickas Smithas – 78:53. Galiausiai paskutinis kėlinys situacijos nebekeitė.
Jaredas Butleris žaidė prastą mačą – blogiausią karjeroje: prametė 4 metimus iš 5, pirmus taškus pelnė tik pačiame gale, atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 perdavimus, bet 4 kartus klydo, 3 – prasižengė ir rinko -6 naudingumo balų. Vienu metu efektyvumas buvo -10.
Varžovų gretose žibėjo šį sezoną dažniausiai stringantis Timothe Luwawu-Cabarrot, kuris įmetė 22 taškus.
„Real“: Timothe Luwawu-Cabarrot 22, Gabriele Procida 19 (4/5 trit.), Nickas Smithas 13, Andresas Felizas 11, Chuma Okeke 9.
„Crvena Zvezda“: Tysonas Carteris 18, Jordanas Nwora 12, Patrickas Baldwinas 11, Ognjenas Dobričius 9.
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