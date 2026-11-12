R.Jokubaitis gerai išnaudojo laiką, bet „Bayern“ neturėjo šansų Valensijoje

Šeimininkai atitrūko jau pirmajame kėlinyje, kurio pabaigoje pelnė 6 taškus be atsako ir įgijo dviženklį pranašumą – 29:19. Įpusėjus mačui situacija pasikeitė nežymiai – 52:41.
Po didžiosios pertraukos „Bayern“ dar bandė artėti (51:56), bet „Valencia“ atsakė 6 taškais be atsako – 62:51. Po trijų kėlinių svečių deficitas siekė 8 taškus – 65:73.
Ketvirtajame ketvirtyje Ispanijos klubas spurtavo 13:4 ir atitolo iki 88:71. Po šio nokdauno Bavarijos komanda nebeatsigavo.
R.Jokubaitis per 20 minučių pelnė 10 taškų (3/5 dvitaškiai, 0/1 tritaškiai, 4/4 baudos metimai), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 4 pražangas, po 2 sykius prasižengė ir suklydo bei surinko 12 naudingumo balų.
„Valencia“: Armoni Brooksas (2/6 tritaškiai) ir T.J.Shortsas (10 rez. perd., 23 naud. bal.) po 14, Josepas Puerto (2/9 tritaškiai), Jasielis Rivero (7 atk. kam.) ir Gonzalo Corbalanas po 10, Dylanas Osetkowskis ir Alvaro Cardenas po 9.
„Bayern“: Andresas Obstas 22 (6/11 tritaškiai, 5 rez. perd.), Dariusas Washingtonas 13 (1/5 tritaškiai, 6 kld.), Oscaras da Silva 12 (7 atk. kam.), Rokas Jokubaitis ir Austinas Wiley (9 atk. kam.) po 10.
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