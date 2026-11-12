Dramatiškame Tel Avivo derbyje triumfavo „Maccabi“

Gerai rungtynes pradėjusi „Maccabi“ 7-ąją minutę įgijo dviženklį pranašumą – 23:13. Tiesa, ilgai jo išlaikyti nepavyko, nes pasibaigus kėliniui „Hapoel“ deficitas jau buvo tik 4 taškai – 21:25. Antrajame ketvirtyje svečiai visą laiką buvo arti oponentų, bet blankiai sužaidė paskutines kelias minutes ir atsiliko 33:41.
Trečiasis ketvirtis pavirto tikra pelke: daug peržiūrų, stabdymų, prakirsta Yamo Madaro nosis, tada konfliktas tarp žaidėjų ir nemaloniausias epizodas – skaudžiai ant žemės kritęs O‘Shae Brissettas aikštelę paliko tik padedamas komandos draugų ir daugiau žaisti negalėjo. Įvykių kupiname kėlinyje niekas nepasikeitė – 56:52 toliau po trisdešimties minučių pirmavo „Maccabi“.
Ketvirtąjį ketvirtį „Hapoel“ pradėjo 5 taškais iš po ilgos pertraukos išsiveržė į priekį – 57:56. Minimalią persvarą turėjo ir 33-ąją minutę (61:60), bet „geltonųjų“ atsakas 6:0 leido susigrąžinti iniciatyvą – 66:61.
Likus 1,5 minutės „Hapoel“ vėl buvo per vieną metimą nuo varžovų (68:71), tačiau „Maccabi“ vėl truktelėjo į priekį – 74:68. Vasilije Micičius tritaškiu dar artino savo ekipą (71:74), tada oponentai suklydo išsimesdami kamuolį iš užribio. Pražanga sustabdytas Amiras Coffey sumetė baudas – 73:74. Likus 21 sekundei Tomašas Satoransky buvo nubaustas trikdančia pražanga – Y.Madaras sumetė baudas (76:73) ir dar kamuolys liko jų rankose. Vėl prasižengta buvo prieš Y.Madarą, kurio ranka nedrebėjo (78:73), taip įtvirtindamas pergalę.
„Maccabi“: Jimmy Clarkas (5/16 metimai, 6 kld.) ir Bonzie Colsonas (3/7 tritaškiai, 5 atk. kam.) po 14, Danielis Theisas (1/4 tritaškiai) ir Yamas Madaras (7 rez. perd.) po 10, Romanas Sorkinas 9, Jaylenas Hoardas 8.
„Hapoel“: Vasilije Micičius 14 (1/9 tritaškiai, 5 atk. kam.), Danielis Oturu (8 atk. kam.) ir Amiras Coffey po 13, Elijah Bryantas (5 atk. kam., 5 rez. perd.) po 12, Tai‘us Odiase 8.
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