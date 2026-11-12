Vos neprisižaista: dominuojantį šou surengęs Valančiūnas pratęsė krizę Milane

Tomo Masiulio kariauna svečiuose 86:83 (18:25, 27:16, 18:11, 23:31) iššvaistė persvarą, bet galiausiai susitvarkė su trenerį pakeitusia Milano „Armani Olimpia“ (1/10).
Devonas Hallas ir Marko Guduričius rungtynių pradžioje užkūrė Milano ekipą (10:4), nors Jonas Valančiūnas ir nešė indėlį į „Žalgirio“ kraitį, tai darė ir Carsenas Edwardsas – 8:10. Ąžuolas Tubelis mažino skirtumą tarp komandų, kuris vėl buvo ėmęs augti, tuo tarpu JV dominavo po krepšiu. Milano ekipos persvarą didino R.J.Cole‘as, bet jam atsakė Sabenas Lee (16:20), o po pirmo ketvirčio kauniečiai atsiliko 18:25.
Marius Grigonis pataikė iš toli, vėliau tai kartojo darkart, taip lygindamas rezultatą ir versdamas L.Banchi prašyti pasitarimo – 29:29. M.Grigonis toliau liepsnojo – pataikė ir trečią savo metimą, o Ą.Tubelis didino žalgiriečių pranašumą – 36:31. Dariusas Thompsonas deficitą tirpdė iki minimalaus (37:38), tačiau C.Edwardsas ir J.Valančiūnas neleido šeimininkams perimti iniciatyvos – 41:39. Po pirmos mačo dalies „Žalgiris“ pirmavo 45:41.
Marius Grigonis pataikė iš toli, vėliau tai kartojo darkart, taip lygindamas rezultatą ir versdamas L.Banchi prašyti pasitarimo – 29:29. M.Grigonis toliau liepsnojo – pataikė ir trečią savo metimą, o Ą.Tubelis didino žalgiriečių pranašumą – 36:31. Dariusas Thompsonas deficitą tirpdė iki minimalaus (37:38), tačiau C.Edwardsas ir J.Valančiūnas neleido šeimininkams perimti iniciatyvos – 41:39. Po pirmos mačo dalies „Žalgiris“ pirmavo 45:41.
Nors J.Valančiūnas rezultatyviai pradėjo kėlinį, M.Guduričius greitai lygino rezultatą (47:47), tiesa, sekė „Žalgirio“ spurtas, po kurio svečiai susigrąžino persvarą – 56:47. C.Edwardsas suteikė kauniečiams jau dviženklę persvarą (58:47), tik jos „Žalgiris“ neišsaugojo. Pataikė Alecas Petersas, Devonas Hallas, o Milanas artėjo (52:58), tik į tai svečiai taip pat sureagavo – 62:52. Po trečio kėlinio Tomo Masiulio kariauna pirmavo 63:52.
E.Ulanovas pataikė iš toli, dvi atakas realizavo ir Sterlingas Brownas, o dominavimą tęsė J.Valančiūnas. „Žalgiris“ artėjo pergalės link (78:61), o paskutinės minutės, atrodė, bus ramios. Vis tik Leandro Bolmaro dar bandė grąžinti intrigą (70:79), iš toli pataikė ir M.Guduričius (75:81), tad Milano klubas grįžo į kovą. C.Edwardsas klydo, bet M.Guduričius prasižengė puolime, tiesa, sekė dar viena žalgiriečių klaida. L.Bolmaro ranka prie baudų metimo linijos drebėjo (76:81), liko 50 sek., o pražangą provokavo S.Lee. Komandos apsikeitė pražangomis, žalgiriečiai saugojo persvarą (83:77), o tašką rodėsi dėjo C.Edwardsas.
Vis tik „Žalgiris“ dar sugebėjo neišsimesti kamuolio, likus 8 sek., L.Bolmaro smeigė tritaškį, o „Žalgiris“ vėl klydo. Liko 1,3 sek., kamuolį turėjo Milano ekipa, bet G.Ricci nepataikė. Buvęs žalgirietis Mosesas Wrightas rungtynes baigė su 5 taškais, 5 pražangomis ir -2 naudingumo balais.
Buvęs žalgirietis Mosesas Wrightas rungtynes baigė su 5 taškais, 5 pražangomis ir -2 naudingumo balais. Tuo tarpu J.Valančiūnas kitoje aikštės pusėje pelnė 17 taškų, atkovojo net 20 kamuolių ir rinko 36 naudingumo balus. Jam tai geriausias asmeninis mačas Eurolygoje.
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