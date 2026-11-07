Raudona kortelė įžiebė Lietuvos regbininkų viltis, tačiau švedai atsakė triuškinamu spurtu

Rungtynių vaizdo įrašas:
Sužaidus vos 5 minutes lietuviai išsiveržė į priekį – kamuolį įskaitiniame plote žemino Nojus Skinulis. Tuo tarpu Dovydas Taujanskas pridėjo realizacijos smūgį ir lietuviai atitrūko 7:0.Švedai 10-ą min. išlygino rezultatą, bet netrukus pažeidė taisykles. Lietuviai pasirinko baudos smūgį ir D. Taujanskas nesuklydo (10:7). Švedai vėliau ėmė dominuoti grumtynėse, dar 4 kartus žemino kamuolį įskaitiniame plote ir susikrovė triuškinantį pranašumą (10:33). 35-ą min. švedų spurtą sustabdė Laurynas Marcinkus (15:33). Deja, D. Taujanskui nepavyko įspirti realizacijos smūgio – kamuolys atsimušė į virpstą.
Antrojo kėlinio viduryje Adamui Nilssonui už grubų žaidimą buvo parodyta raudona kortelė. Kiekybinę persvarą gavę lietuviai netrukus surengė rezultatyvią ataką – pasižymėjo Alanas Aleksanianas. D. Taujanskas pridėjo realizacijos spyrį ir lietuvių viltys atgimė (22:33). Deja, vos po poros minučių lietuviai sulaukė „šalto dušo“ – švedai žemino kamuolį įskaitiniame plote (22:38) ir vėl susikrovė 3 rezultatyvių atakų pranašumą. Rungtynių pabaiga lietuviams klostėsi liūdnai. Švedai spėjo surengti dar keturias rezultatyvias atakas ir sutriuškino mūsiškius. Tiesa, dalį paskutinių minučių komandos žaidė vienodų sudėčių, nes lietuviai gavo geltoną kortelę.
Mantvydo Tveragos treniruojama Lietuvos ekipa siekė atsitiesti po 7:54 pralaimėto pirmojo mačo diviziono favoritei Vokietijos komandai. Tiesa, švedai taip pat buvo itin motyvuoti, nes jie pirmajame susitikime namuose po dramatiškos kovos 28:31 pralaimėjo Čekijos rinktinei.
Lietuvos regbio rinktinės sudėtis:
Prieš metus Švedijoje vykusioje šių komandų tarpusavio akistatoje lietuviai varžovams nusileido 3:31.
Kitose rungtynėse šeštadienį Danija žais su Čekija, o Malta – su Vokietija.
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