Lietuviai pasižymėjo Nyderlandų ledo ritulio lygoje

Martyno Griniaus atstovaujama „Nijmegen Devils“ komanda namuose 6:1 sutriuškino „Red Eagles‘ s-Hertogenbosch“ ekipą. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą.
„Sweetlake Panters Zoetermeer“ su Dominyku Bisturiu asvo arenoje 4:2 pranoko „GIJS Marne Groningen“ klubą. Lietuvis įmušė įvartį.
„Nijmegen Devils“ (20 tšk.) tapo lygos lydere, o „Sweetlake Panters Zoetermeer“ (12) užima 5-ą vietą tarp 13 ekipų. Lygoje dar žaidžia Tilburgo „Trappers“ dubleriai (10) su Otu Urveliu, kurie rikiuojasi 7-i.
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