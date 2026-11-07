Hifi pirmą kartą tapo Eurolygos turo MVP

Ryškiausiai žibėjo Nadiras Hifi, nukalęs Paryžiaus „Paris“ pergalę prieš Stambulo „Anadolu Efes“ – 95:90.
Gynėjas per 25 minutes surinko 28 taškus (6/9 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 7/7 baudų metimų), 6 atkovotus kamuolius, 9 rezultatyvius perdavimus, 4 klaidas, 7 išprovokuotas pražangas, 2 paties nuobaudas ir 39 naudingumo balus.
N.Hifi pagerino asmeninius efektyvumo, atkovotų kamuolių ir rezultatyvių perdavimų rekordus, mažai trūko ir taškų grafoje – spalį jis 30 suvertė prieš Vilerbano ASVEL.
24 metų 185 cm ūgio prancūzas Eurolygos turo MVP tapo pirmą kartą karjeroje.
Į simbolinį penketą taip pat pateko Elijah Bryantas (Tel Avivo „Hapoel“, 35 naud. bal.), Austinas Wiley (Miuncheno „Bayern“, 32), Kendrickas Nunnas(Atėnų „Panathinaikos“, 31) ir Mathiasas Lessortas („Panathinaikos“, 30).
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