„Maccabi“ neišsikapsto iš pralaimėjimų duobės

„Maccabi“ ekipai tai – ketvirtas iš eilės pralaimėjimas Eurolygoje ir viso jau šeštasis, įskaitant vietinę lygą.
Belgrado klubas kontroliavo situaciją visų rungtynių metu. Nuo pat pradžios šeimininkai pabėgo (20:7) ir nors „Maccabi“ buvo priartėjusi Danielio Theiso ir Bonzie Colsono dėka, tuo jie džiaugėsi trumpai – 23:28.
Jau greitai skirtumas vėl tapo dviženklis (40:29), spurtą tęsė Ethanas Thompsonas, stūmęs „Maccabi“ į sunkią padėtį – 46:29.
Po pertraukos situacija nepakito – kontrolę rankose išlaikė „Partizan“, nepalikusi vietos intrigai.
„Partizan“: Ethanas Thompsonas 16 (5/9 trit.), Lamaras Stevensas 14 (8 atk. kam.), Antonio Reevesas 13, Nikola Tanaskovičius (7 atk. kam.) ir Robertas Franksas – po 11.
„Maccabi“: Danielis Theisas 11, Yamas Madaras 10, Jaylenas Hoardas 9 (6 atk. kam.), T.J.Leafas ir Jimmy Clarkas (6 rez. perd.) – po 8.
LAMAR STEVENS NOT IN HIS HOUSE 🛑 #MotorolaMagicMoment @Moto I @PartizanBC https://t.co/tzy0M9ksdr— EuroLeague (@EuroLeague) November 6, 2026
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