Masiulis – apie pergalės priežastis ir Ulanovo pasiekimą

„Viskas prasidėjo nuo gynybos, laimėjome jos dėka. Planas veikė, džiaugiuosi už žaidėjus, sirgalius, judame toliau“, – po mačo sakė žalgiriečių treneris Tomas Masiulis.
– Varžovai neužatakavo jūsų „drop“ gynybos, kodėl ji taip veikė?
– Buvo bandymų atakuoti, bet žinojome, ką galime duoti, ko negalime, gynėjai gerai lindo iš užtvarų, veikė susikeitimas. Po tokių rungtynių galima sakyti, kad veikė visos gynybos, bet negalima užmigti ant laurų.
– Kiek svarbu šiandien buvo išnaudoti Joną Valančiūną?
– Visada bandome jį išnaudoti, jis dominuojanti figūra Eurolygoje. Turime prisitaikyti prie varžovų, gynybos, jis ima mėgautis, nes prisitaiko, žino, ko laukti. 1x1 jį tikrai sunku sustabdyti.
– Kodėl nepavyko jo į puolimą įvesti nuo mačo pradžios?
– Gal jis tą kamuolį daugiau nusimetė, kitas dalykas, norėjome atakuoti Žižičių, atakuoti pikenrolus. Buvo nemažai gerų dalykų puolime.
– Fiksuota mažai klaidų – kiek likote patenkintas perdavimų kokybe?
– Visada kuo mažiau klaidų – tuo daugiau atakų, čia didžiausias trenerio noras. Klaidų mažas kiekis tikrai padėjo laimėti.
– Ar matote, kad visa komanda vis labiau ima mėgautis?
– Kai laimi – mėgaujiesi labiau. Rungtynės nelygios rungtynėms, mes kaip treneriai turime prisitaikyti, kažką keisti, jei neveikia. Dabar veikė abi mūsų gynybos, nuopelnai žaidėjams.
– Ar Dustinas Sleva „penktoje pozicijoje“ yra vienas būdų jam atrasti daugiau minučių?
– Kažkiek taip, mes turime privalumų, žaidžiant mažu penketu. Jis gerai atrodė prieš Žižičių, sugeneravome 5 taškus per dvi atakas. Ąžuolas, Dustinas, JV, Kao šiandien žaidė mažiau, turime tų žaidėjų, bet žaidžiame pagal varžovus.
– Edgaras Ulanovas pavijo Paulių Jankūną – jie daugiausiai Eurolygoje rungtynių sužaidę lietuviai. Koks jūsų palinkėjimas kapitonui?
– Su tokiu nusiteikimu ir energija linkiu žaisti kuo ilgiau. Jis supranta savo vaidmenį, yra be galo svarbus mums ne tik aikštelėje, bet šalia, treniruotėse, kur sportuoja 100 proc., nereikia iš jų išvarinėti. Džiaugiamės už jį, jis tikras pavyzdys jauniems.
– Nereikia išvarinėti, nes išvaręs yra Šarūnas Jasikevičius?
– Kažkur skaičiau. Nebuvo nė karto jokio noro jį išvaryti. Sportuoja 100 proc., vienas tų, kuriam yra mažiausiai priekaitų.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.