Milano klubas atsisveikino su Poeta

Laikinai komandą treniruos Marco Ramondino. Encestando.es praneša, jog „Armani Olimpia“ vairą perims Luca Banchi.
Šį sezoną Milano klubas pradėjo 1 pergale ir 9 pralaimėjimais Eurolygoje, taip atsidurdama tarp dviejų blogiausių komandų lygoje šalia Vitorijos „Baskonia“, kuri taip pat jau pakeitė strategą.
Italijos lygoje per 6 turus iškovotos 4 pergalės.
41-erių italas buvo numatytas kaip Ettores Messinos įpėdinis Milane – taip ir nutiko, kuomet pastarasis atsistatydino 2025 m. lapkritį. Štabe dirbęs G.Poeta iškart perėmė komandos vairą.
„Armani Olimpia“ štabe G.Poeta buvo dirbęs ir anksčiau (2022–2024 m.), tuo tarpu 2024–2025 m. strategas sėkmingai treniravo Brešos „Germani“ klubą, kuris žengė iki pat Italijos lygos finalo.
Jau kitą savaitę su Milano klubu susitiks Kauno „Žalgiris“.
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