Kauniečiams pralaimėjęs „Bešiktaš“ treneris reiškė nepasitenkinimą žurnalistu

Pastarasis paklausė apie minutės pertraukėles, kurios nedavė rezultato. Jis paminėjo, kad tai vyko tiek rungtynėse su Pirėjo „Olympiacos“, tiek dabar, kai nepaisant rungtynių stabdymo, „Žalgiris“ galėjo žaisti taip, kaip norėjo.
„Ko tikitės iš komandos šių pertraukėlių metu ir kodėl tai neveikia?“, – galiausiai situaciją paaiškinęs paklausė žurnalistas.
Strategas nebuvo patenkintas klausimu, paprašė jį paaiškinti, o galiausiai atrėžė, jog tikisi iš žaidėjų to, ko ir prieš rungtynes.
„Ar galima eiti prie kito klausimo?“, – trumpą atsakymą baigė jis.
Interesting exchange between Dusan Alimpijevic and a reporter during the press conference. https://t.co/wzdV7AtrVN— Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 6, 2026
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