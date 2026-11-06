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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Šalkovski tapo pasaulio čempionu, Šiupieniūtė žengė į pusfinalį

2026-11-06 22:17 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-06 22:17
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Madride (Ispanija) penktadienį prasidėjo ISKA organizacijos pasaulio kikbokso čempionatas.

Čempionato akimirkos | Stop kadras

Madride (Ispanija) penktadienį prasidėjo ISKA organizacijos pasaulio kikbokso čempionatas.

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Maksymilianas Šalkovski berniukų K-1 svorio kategorijos per 55 kg finale nugalėjo airį Cillianą Holohaną. Edvino Šalkovski broliui atiteko pasaulio čempionato auksas.

Edvinas Šimonutis vyrų K-1 svorio kategorijos iki 80 kg aštuntfinalyje nugalėjo lenką Filipą Szczepaniaką. Šeštadienį ketvirtfinalyje lietuvio lauks ispanas Pablo Gonzalezas Izardas.

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Modestą Juodpusį vyrų K-1 svorio kategorijos per 90 kg ketvirtfinalyje sustabdė kartvelas Saba Makatsaria.

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Indrė Šiupieniūtė (moterys, K-1, iki 60 kg) per dieną iškovojo dvi pergales, nokautavo vieną iš varžovių ir pateko į pusfinalį, kur kausis su olande Demy Hoogeveen.

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Liepai Daugirdaitei (moterys, K-1, iki 50 kg) ketvirtfinalyje įrašytas pralaimėjimas rumunei Dianai Nicorici.

Pusfinaliuose pralaimėjimus patyrė Henrikas Daunoras bei Artemijus Mankevičius. Jiems atiteko bronzos medaliai.

Ketvirtfinalyje suklupo Kajus Bliudsukis, Raimondas Anosovas ir Auksė Aleksėjeva, o aštuntfinalyje po abejotino teisėjų sprendimo iškrito Oskaras Mirončikas.

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