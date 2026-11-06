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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Didier Deschampsas nesusidomėjo galimybe treniruoti „Manchester United“

2026-11-06 21:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-06 21:55
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Didier Deschampsas nėra nusiteikęs perimti „Manchester United“ trenerio pareigų, jeigu klubas nuspręstų atsisveikinti su Michaelu Carricku. Pranešama, kad Mančesterio klubas susisiekė su buvusiu Prancūzijos rinktinės strategu, tačiau šis nėra suinteresuotas grįžti į trenerio darbą tokiomis aplinkybėmis.

Didieras Deschamps'as | EPA nuotr.

Didier Deschampsas nėra nusiteikęs perimti „Manchester United“ trenerio pareigų, jeigu klubas nuspręstų atsisveikinti su Michaelu Carricku. Pranešama, kad Mančesterio klubas susisiekė su buvusiu Prancūzijos rinktinės strategu, tačiau šis nėra suinteresuotas grįžti į trenerio darbą tokiomis aplinkybėmis.

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Kaip skelbia „Foot Mercato“, „Manchester United“ vadovai pastarosiomis dienomis susisiekė su 58-erių specialistu ir pasiteiravo apie jo norą vadovauti komandai. Vis dėlto D. Deschampsas nėra linkęs priimti šio pasiūlymo ir, pasak pranešimų, svarsto galimybę naujo darbo ieškoti tik kitą vasarą.

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Prancūzas nerimauja dėl situacijos „Manchester United“ klube – nestabilių rezultatų, sirgalių nepasitenkinimo ir abejonių dėl klubo vykdomos žaidėjų įsigijimo politikos. D. Deschampsas taip pat neskuba grįžti į klubinį futbolą, kuriame nedirbo nuo 2012 metų, kai paliko Marselio „Olympique“.

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Tuo metu M. Carricko ateitis Mančesteryje išlieka neaiški. Nors antradienį „Manchester United“ 3:2 įveikė „Roma“ ir nutraukė nesėkmingų rezultatų seriją, klubo vadovybė vis dar svarsto galimus trenerio pakeitimo variantus. Pasak „Sky Sports“, dalis vadovų ir toliau palaiko dabartinį strategą, o sekmadienio rungtynės su Birmingamo „Aston Villa“ gali turėti didelės reikšmės jo ateičiai.

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D. Deschampsas Prancūzijos rinktinei vadovavo 14 metų. Per šį laikotarpį jis 2018 metais laimėjo pasaulio čempionatą, 2016 metais pasiekė Europos čempionato finalą, o 2022-aisiais su komanda dar kartą žaidė pasaulio čempionato finale. Po 2026 metų pasaulio čempionato jis pasitraukė iš rinktinės trenerio pareigų.

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