Nuo priklausomybės heroinui iki UFC narvo: Kondratavičiaus varžovo istorija sukrečia

Lietuvis ant svarstyklių užlipo priešpaskutinis ir užfiksavo 84,4 kg svorį. Jo varžovas A. Petroski svėrėsi daug anksčiau ir pasiekė 84,1 kg svorį. Abu vidutinio svorio kategorijos kovotojai tilpo į nustatytą limitą, todėl jų dvikova įvyks pagal planą.
Po svėrimų kovotojai buvo pakviesti į akistatą. Jos metu M. Kondratavičius su A. Petroski elgėsi pagarbiai, paspaudė vienas kitam ranką ir atsisveikino iki rytojaus kovos.
2018 metais A. Petroski pasiekė visišką dugną – jis kovojo su priklausomybe nuo heroino. Mišrių kovos menų kovotojas tuomet nė neįsivaizdavo, kad po trejų metų jau varžysis UFC. Tiesą sakant, jis abejojo, ar apskritai sugebės ištrūkti iš narkotikų liūno.
„Atvirai kalbant, niekada nemaniau, kad sugebėsiu atsikratyti narkotikų. Iš pradžių juos vartojau, nes norėjau, vėliau – nes man jų reikėjo. Tada sau sakiau, kad rytoj nustosiu, paskui įtikinėjau save, kad galiu tai kontroliuoti. Galiausiai supratau, jog niekada nesustosiu ir mirsiu būdamas narkomanas“, – pasakojo A. Petroski.
Po gydymo programos A. Petroski sugebėjo atsitiesti ir nusprendė nebekartoti praeities klaidų. Dabar jis turi dėl ko gyventi – augina vaikus ir kuria karjerą UFC.
„Tikrai nelaikau savęs geriausiu pavyzdžiu kitiems, tačiau šiandien mama manimi didžiuojasi. Turiu vaikų ir jais rūpinuosi. Mano mama eina į bažnyčią ir meldžiasi, kad nemirčiau. Todėl jeigu galiu kam nors padėti, tikrai pasistengsiu tai padaryti“, – teigė kovotojas.
Iš pradžių buvo skelbiama, kad M. Kondratavičius ir A. Petroski kausis pagrindinėje programoje, bet vėliau jų akistata buvo perkelta į preliminarią programą. Kova turėtų prasidėti lapkričio 8 d. apie 1 val. nakties Lietuvos laiku.
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