Europos krepšinyje žinomas gynėjas baigė karjerą

„Krepšinis suteikė man daug džiaugsmo, kurio neradau niekur kitur. Tai – daugiau nei žaidimas, tai visada buvo mano saugioji vieta“, – rašė jis.
Amerikietis 2010 m. profesionalo karjerą pradėjo Lugo „Rio Breogan“ klube Ispanijoje, po to žaidė Fuenlabrados „Montakit“ bei Kantu „Pallacanestro“, o 2015 m. debiutavo Eurolygoje, kai apsivilko Atėnų „Panathinaikos“ aprangą. Po to jis atstovavo ir Belgrado „Crvena Zvezda“ klubui (2017–2018 m.).
Tiesa, ilgiau Eurolygoje jis neužsibuvo – tik tris sezonus. Vėliau jis vyko į Jeruzalę, Seviliją, Kuveitą, Bolonijos „Fortitudo“ klubą. Izraelyje jis ir baigė savo Europos karjerą: 2023 m. žaidė kelią į Eurolygą besiskynusioje Tel Avivo „Hapoel“, o vėliau – Kfar Blumo „Hapoel Galil“ klube.
Pastaruoju metu jis rungtyniavo Dominikos Respublikoje ir Urugvajuje.
J.Feldeine‘o trofėjų lentynoje – titulas Serbijoje, dvi Graikijos taurės ir vienas taurės MVP titulas, jis yra laimėjęs ir Graikijos čempionatą, tris taures Izraelyje.
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