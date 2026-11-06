Pasaulio šaudymo sporto čempionate – įtempta kova dėl kelialapių į olimpines žaidynes ir neįkainojama Vaitekūno patirtis

Lietuvis surinko 116 taškų. Pasak paties sportininko, varžybų pradžia buvo sėkminga, tačiau antroji serija susiklostė ne taip, kaip planuota. Vis dėlto T. Vaitekūnui pavyko susikaupti ir likusias tris serijas užbaigti geriau.
„Varžybose jautėsi stipri įtampa – čia buvo dalijami pirmieji kelialapiai į olimpiadą, suvažiavę patys stipriausi sportininkai iš viso pasaulio. Aišku, kiek nusivylęs, nes forma tikrai gera buvo, šiais metais taip gerai dar nesijaučiau. Varžybos prasidėjo stipriai, bet antra serija susiklostė ne pagal planą. Po jos pavyko susikaupti ir užbaigti varžybas pakankamai stipriai“, – po starto sakė T. Vaitekūnas.
Nors Lietuvos šaulys pripažino tikėjęsis geresnio rezultato, sukauptą patirtį jis tikisi panaudoti ruošdamasis kitam sezonui.
„Nors sezonas užbaigtas ne su tokiu rezultatu, kokio tikėjausi, iš šių varžybų galima pasimokyti daug. Sukaupta patirtis tikrai padės kitam sezonui. Skaudžios patirtys užgrūdina ir moko – svarbu žengti tolyn ir ruoštis kitiems startams“, – teigė sportininkas.
Pasaulio čempionu tapo danas Jesperas Hansenas, antrąją vietą užėmė egiptietis Azmy Mehelba, o bronzos medalį iškovojo Kuveito atstovas Abdulazizas Alsaadas. Šie trys sportininkai pelnė ir pirmuosius kelialapius į 2028 metų Los Andželo olimpines žaidynes.
T. Vaitekūnui pasaulio čempionatas tapo paskutiniu šio sezono startu. Dabar Lietuvos šaulys pradės ruoštis naujam ciklui, kuriame sieks kelialapių į svarbiausias tarptautines varžybas.
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