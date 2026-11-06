Pasaulio čempionate suskambo Lietuvos himnas: Tarasaitis įveikė daugkartinį čempioną

Lapkričio 5–6 dienomis vykusiose paskutinėse pasaulio rankų lenkimo čempionato varžybose į kovas stojo suaugusiųjų grupės sportininkai, rungęsi dešine ranka.
Ryškiausiai pasirodė M. Tarasaitis, triumfavęs svorio kategorijoje iki 75 kg. Lietuvis įveikė visus varžovus ir iškovojo svarbiausią karjeros titulą. Didžiausias išbandymas laukė finale, kuriame jo varžovu tapo daugkartinis pasaulio čempionas Danielis Procopciucas. Vis dėlto Lietuvos atstovas sugebėjo įrodyti savo pranašumą ir užkopė ant aukščiausio nugalėtojų pakylos laiptelio.
Sunkiausiųjų, daugiau nei 110 kg, kategorijoje Saulius Abromaitis užėmė penktąją vietą.
70 kg svorio kategorijoje Lietuvai atstovavo Rima Razminienė ir Dovydas Razminas. R. Razminienė užėmė penktąją vietą, o D. Razminas varžybas baigė 16-oje pozicijoje.
Tuo metu 80 kg kategorijoje Kostas Valickis liko 15-as.
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