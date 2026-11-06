Kondratavičius sėkmingai įveikė UFC svėrimus – paaiškėjo, kada stos į kovą

Lietuvis ant svarstyklių užlipo priešpaskutinis ir užfiksavo 84,4 kg svorį. Jo varžovas A. Petroski svėrėsi daug anksčiau ir pasiekė 84,1 kg svorį. Abu vidutinio svorio kategorijos kovotojai tilpo į nustatytą limitą, todėl jų dvikova įvyks pagal planą.
Iš pradžių buvo skelbiama, kad M. Kondratavičius ir A. Petroski kausis pagrindinėje programoje, bet vėliau jų akistata buvo perkelta į preliminarią programą. Kova turėtų prasidėti lapkričio 8 d. apie 1 val. nakties Lietuvos laiku.
Pagrindinėje turnyro kovoje numatyta sunkiasvorių akistata tarp šeštąją vietą UFC reitinge užimančio Waldo Corteso Acostos ir Johnny Walkerio. Pirmasis svėrė 118,8 kg, antrasis – 108,4 kg.
Antroje pagrindinėje vakaro kovoje susitiks Tatiana Suarez (52,4 kg) ir Virna Jandiroba (52,6 kg). Nugalėtoja sieks galimybės ateityje pretenduoti į kovą su čempione Mackenzie Dern.
Visi 28 turnyro dalyviai sėkmingai numetė svorį.
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