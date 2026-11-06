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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Bokso legenda Lomačenka netikėtai keičia sprendimą – paskelbė apie sugrįžimą į ringą

2026-11-06 20:45 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-06 20:45
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Buvęs trijų svorio kategorijų pasaulio profesionalų bokso čempionas ir dukart olimpinis čempionas Vasilijus Lomačenka nusprendė sugrįžti į profesionalų ringą. 38-erių ukrainietis pasirašė naują ilgalaikę sutartį su „Top Rank“ ir planuoja sugrįžimo kovą surengti 2027 metų pradžioje.

Vasilijus Lomačenka | Scanpix nuotr.

Buvęs trijų svorio kategorijų pasaulio profesionalų bokso čempionas ir dukart olimpinis čempionas Vasilijus Lomačenka nusprendė sugrįžti į profesionalų ringą. 38-erių ukrainietis pasirašė naują ilgalaikę sutartį su „Top Rank“ ir planuoja sugrįžimo kovą surengti 2027 metų pradžioje.

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V. Lomačenka (18-3, 12 nokautų) apie karjeros pabaigą buvo paskelbęs praėjusiais metais, kai dar turėjo IBF pasaulio čempiono diržą lengvojo svorio kategorijoje. Vis dėlto dabar legendinis boksininkas pakeitė savo sprendimą ir nusprendė dar kartą siekti aukščiausio tikslo.

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„Dievas veikia paslaptingais būdais. Maniau, kad daugiau niekada neįžengsiu į ringą kaip boksininkas, tačiau mūsų Viešpats Jėzus Kristus turėjo kitų planų. Džiaugiuosi, kad vėl galiu gyventi boksininko gyvenimą. Esu dėkingas visiems, kurie dar kartą tapo šios kelionės dalimi“, – teigė ukrainietis.

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V. Lomačenka neslepia, kad pagrindinis jo tikslas – tapti absoliučiu pasaulio čempionu dar vienoje svorio kategorijoje. Šįkart jis ketina varžytis antrojo puslengvio svorio kategorijoje (iki 59 kg), kurią pats laiko natūraliu savo svoriu.

Praėjusiais metais boksininkas pasitraukė iš sporto, nes, kaip pats aiškino, lengvojo svorio kategorija (iki 61,2 kg) jam nebuvo natūrali. Dabar jis tikisi, kad sugrįžimas į žemesnę svorio kategoriją padės įgyvendinti likusią karjeros svajonę.

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„Dabar man 38-eri, todėl noriu dar kartą pabandyti tapti absoliučiu čempionu. Pasirengimo metu viskas atrodo labai gerai, tačiau niekas nežino, kas nutiks po dar vieno ar dviejų mėnesių treniruočių. Pažiūrėsime. Kol kas viskas klostosi puikiai“, – sakė V. Lomačenka.

Ukrainietis savo profesionalo karjeroje yra iškovojęs pasaulio čempiono titulus puslengvio, antrojo puslengvio ir lengvo svorio kategorijose. 2023 metais jis turėjo galimybę tapti absoliučiu lengvojo svorio čempionu, tačiau teisėjų sprendimu nusileido Devinui Haney.

Naujoji sutartis sudaryta bendradarbiaujant „Top Rank“ ir paties boksininko įkurtai „Loma Power Promotions“ kompanijai. „Top Rank“ vadovas Bobas Arumas džiaugėsi V. Lomačenkos sugrįžimu ir pabrėžė, kad ukrainietis vis dar yra pasiryžęs pasiekti tai, ko jam nepavyko padaryti anksčiau.

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