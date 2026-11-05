Benavidezas įvardijo vienintelį boksininką, galintį mesti iššūkį „Canelo“ dabartinėje svorio kategorijoje

Praėjusį šeštadienį S. Alvarezas vieningu teisėjų sprendimu įveikė Christianą Mbilli ir susigrąžino WBC pasaulio čempiono diržą.
S. Alvarezas iškart prabilo apie norą revanšuotis Terence'ui Crawfordui – vieninteliam boksininkui, kuris jį įveikė šioje svorio kategorijoje. Vis dėlto kol kas neaišku, ar amerikietis sutiks dar kartą stoti į ringą su Meksikos žvaigžde, todėl Canelo gali tekti ieškoti kito varžovo.
Apie galimus meksikiečio priešininkus pasisakė ir D. Benavidezas. Anot jo, šiuo metu antrojo vidutinio svorio kategorijoje sunku rasti boksininką, kuris galėtų rimtai konkuruoti su S. Alvarezu.
„Manau, kad jis įveiktų visus kitus šios svorio kategorijos kovotojus. Atvirai kalbant, nemanau, kad šiuo metu būtų galima surengti jam pakankamai didelę kovą“, – teigė amerikietis.
Vis dėlto D. Benavidezas išskyrė vieną vardą, kurį norėtų pamatyti prieš S. Alvarezą. Tai – kazachas Žanibekas Alimchanuly, neseniai persikėlęs į antrojo vidutinio svorio kategoriją po sėkmingo pasirodymo vidutiniame svoryje.
„Vienintelis boksininkas, su kuriuo labai norėčiau pamatyti Canelo, yra Žanibekas. Tai būtų puiki kova, tačiau nemanau, kad ji kada nors įvyks“, – sakė D. Benavidezas.
Tiesa, pats Ž. Alimchanuly jau turi artimiausią tikslą. Sausio 23 dieną jis turėtų kovoti dėl laisvo WBO pasaulio čempiono diržo, o jo varžovu taps danas Jacobas Bankas. Ž. Alimchanuly statistika yra įspūdinga: 17 kovų, 17 pergalių ir 12 nokautų.
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