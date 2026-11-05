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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Benavidezas įvardijo vienintelį boksininką, galintį mesti iššūkį „Canelo“ dabartinėje svorio kategorijoje

2026-11-05 12:33 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-05 12:33
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Buvęs pasaulio profesionalų bokso čempionas Davidas Benavidezas mano, kad šiuo metu tik vienas aktyvus boksininkas galėtų mesti rimtą iššūkį Sauliui „Canelo“ Alvarezui antrojo vidutinio svorio kategorijoje.

Saulis „Canelo“ Alvarezas | Stop kadras

Buvęs pasaulio profesionalų bokso čempionas Davidas Benavidezas mano, kad šiuo metu tik vienas aktyvus boksininkas galėtų mesti rimtą iššūkį Sauliui „Canelo“ Alvarezui antrojo vidutinio svorio kategorijoje.

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Praėjusį šeštadienį S. Alvarezas vieningu teisėjų sprendimu įveikė Christianą Mbilli ir susigrąžino WBC pasaulio čempiono diržą.

S. Alvarezas iškart prabilo apie norą revanšuotis Terence'ui Crawfordui – vieninteliam boksininkui, kuris jį įveikė šioje svorio kategorijoje. Vis dėlto kol kas neaišku, ar amerikietis sutiks dar kartą stoti į ringą su Meksikos žvaigžde, todėl Canelo gali tekti ieškoti kito varžovo.

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Apie galimus meksikiečio priešininkus pasisakė ir D. Benavidezas. Anot jo, šiuo metu antrojo vidutinio svorio kategorijoje sunku rasti boksininką, kuris galėtų rimtai konkuruoti su S. Alvarezu.

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„Manau, kad jis įveiktų visus kitus šios svorio kategorijos kovotojus. Atvirai kalbant, nemanau, kad šiuo metu būtų galima surengti jam pakankamai didelę kovą“, – teigė amerikietis.

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Vis dėlto D. Benavidezas išskyrė vieną vardą, kurį norėtų pamatyti prieš S. Alvarezą. Tai – kazachas Žanibekas Alimchanuly, neseniai persikėlęs į antrojo vidutinio svorio kategoriją po sėkmingo pasirodymo vidutiniame svoryje.

„Vienintelis boksininkas, su kuriuo labai norėčiau pamatyti Canelo, yra Žanibekas. Tai būtų puiki kova, tačiau nemanau, kad ji kada nors įvyks“, – sakė D. Benavidezas.

Tiesa, pats Ž. Alimchanuly jau turi artimiausią tikslą. Sausio 23 dieną jis turėtų kovoti dėl laisvo WBO pasaulio čempiono diržo, o jo varžovu taps danas Jacobas Bankas. Ž. Alimchanuly statistika yra įspūdinga: 17 kovų, 17 pergalių ir 12 nokautų.

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