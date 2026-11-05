43 nokautus pasiekęs Wilderis mes iššūkį nenugalėtam australų bokso čempionui

Apie papildytą kovų programą trečiadienį pranešė transliacijų platforma „Netflix“. D. Wilderis ir J. Opetaia susitiks sunkiasvorių kategorijoje, nors australas didžiąją karjeros dalį kovėsi žemesniame svoryje.
OFFICIAL: Deontay Wilder vs. Jai Opetaia joins the Tyson Fury vs. Anthony Joshua card in Cardiff, Wales. Opetaia, the cruiserweight champion, moves up to heavyweight to face Wilder, one of the biggest punchers in boxing history. Friday December 11 LIVE only on Netflix #FuryJoshuaREKLAMAREKLAMA— Netflix (@netflix) November 4, 2026
Buvęs WBC pasaulio čempionas D. Wilderis yra vienas pavojingiausių visų laikų smūgiuotojų. Iš 45 pergalių net 43 jis pasiekė nokautais arba techniniais nokautais. Tiesa, pastarieji metai amerikiečiui buvo sudėtingi – per penkias kovas jis patyrė keturis pralaimėjimus, du kartus nusileido T. Fury, taip pat pralaimėjo Josephui Parkeriui ir Zhilei Zhangui. Vis dėlto dabar D. Wilderis yra iškovojęs dvi pergales iš eilės.
Tuo metu 31 pergalę per tiek pat kovų turintis J. Opetaia 2026 metais prisijungė prie UFC vadovo Dana White'o įkurtos „Zuffa Boxing“ organizacijos. Kovo mėnesį australas nugalėjo Brandoną Glantoną ir tapo pirmuoju šios organizacijos pirmo sunkaus svorio kategorijos čempionu, o rugsėjį sėkmingai apgynė titulą, devintajame raunde nokautuodamas Noelį Mikaelianą.
J. Opetaia paskutinį kartą sunkiasvorių kategorijoje kovojo dar 2017 metais, todėl artėjanti akistata su D. Wilderiu jam bus pirmasis tokio pobūdžio išbandymas per beveik dešimtmetį.
Jake‘as Paulas jau pažėrė kritikos D. White‘ui dėl šios kovos. Jo teigimu, veteranas D. Wilderis yra netinkamas varžovas karjeros pike esančiam J. Opetaiai.
Hold up….so a top 10 P4P fighter in Jai, who is 31-0 is fighting a 41 year old Deontay Wilder who has been. knocked out in 4 of his last 7 fights? Tell me more Dana about how you always have the best fighting the best and “that’s not what we do.”— Jake Paul (@jakepaul) November 4, 2026
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