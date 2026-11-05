Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

43 nokautus pasiekęs Wilderis mes iššūkį nenugalėtam australų bokso čempionui

2026-11-05 12:39 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-05 12:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Bokso pasaulį pasiekė dar viena svarbi naujiena – paskelbta apie buvusio pasaulio čempiono Deontay Wilderio (45-4-1) ir nenugalėto australo Jai Opetaios (31-0) dvikovą. Ji taps gruodžio 11 dieną Kardife (Velsas) vyksiančio grandiozinio bokso vakaro, kurio pagrindinėmis žvaigždėmis bus Tysonas Fury ir Anthony Joshua, dalimi.

Kovos plakatas | Organizatorių nuotr.

Bokso pasaulį pasiekė dar viena svarbi naujiena – paskelbta apie buvusio pasaulio čempiono Deontay Wilderio (45-4-1) ir nenugalėto australo Jai Opetaios (31-0) dvikovą. Ji taps gruodžio 11 dieną Kardife (Velsas) vyksiančio grandiozinio bokso vakaro, kurio pagrindinėmis žvaigždėmis bus Tysonas Fury ir Anthony Joshua, dalimi.

REKLAMA
0

Apie papildytą kovų programą trečiadienį pranešė transliacijų platforma „Netflix“. D. Wilderis ir J. Opetaia susitiks sunkiasvorių kategorijoje, nors australas didžiąją karjeros dalį kovėsi žemesniame svoryje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvęs WBC pasaulio čempionas D. Wilderis yra vienas pavojingiausių visų laikų smūgiuotojų. Iš 45 pergalių net 43 jis pasiekė nokautais arba techniniais nokautais. Tiesa, pastarieji metai amerikiečiui buvo sudėtingi – per penkias kovas jis patyrė keturis pralaimėjimus, du kartus nusileido T. Fury, taip pat pralaimėjo Josephui Parkeriui ir Zhilei Zhangui. Vis dėlto dabar D. Wilderis yra iškovojęs dvi pergales iš eilės.

REKLAMA

Tuo metu 31 pergalę per tiek pat kovų turintis J. Opetaia 2026 metais prisijungė prie UFC vadovo Dana White'o įkurtos „Zuffa Boxing“ organizacijos. Kovo mėnesį australas nugalėjo Brandoną Glantoną ir tapo pirmuoju šios organizacijos pirmo sunkaus svorio kategorijos čempionu, o rugsėjį sėkmingai apgynė titulą, devintajame raunde nokautuodamas Noelį Mikaelianą.

REKLAMA
REKLAMA

J. Opetaia paskutinį kartą sunkiasvorių kategorijoje kovojo dar 2017 metais, todėl artėjanti akistata su D. Wilderiu jam bus pirmasis tokio pobūdžio išbandymas per beveik dešimtmetį.

Jake‘as Paulas jau pažėrė kritikos D. White‘ui dėl šios kovos. Jo teigimu, veteranas D. Wilderis yra netinkamas varžovas karjeros pike esančiam J. Opetaiai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tysono Fury ir Anthony Joshua spaudos konferencija | EPA / TOLGA AKMEN
Buvęs olimpietis Campbellas patarė Joshua, kaip pasiekti pergalę prieš Fury
Tysonas Fury ir Anthony Joshua | Scanpix nuotr.
Tysono Fury ir Anthony Joshua kova taikosi į visų laikų pelningiausių viršūnę

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų