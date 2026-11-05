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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

NCAA: Indrušaitis pelnė 30 taškų, dar keturi lietuviai – dviženkliai

2026-11-05 09:45 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-05 09:45
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Įsibėgėjančiame Nacionalinės koledžų atletų asociacijos (NCAA) sezone varžosi visas būrys lietuvių.

N.Indrušaitis sužibo puolime

Įsibėgėjančiame Nacionalinės koledžų atletų asociacijos (NCAA) sezone varžosi visas būrys lietuvių.

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Kalifornijos universiteto „Golden Bears“ (2/0) namie 84:70 (45:37, 39:33) įveikė Radfordo universiteto „Highlanders“ (0/2).

Nojus Indrušaitis sužaidė karjeros rungtynes – 32 minutės, 30 taškų (4/5 dvitaškių, 6/10 tritaškių, 4/5 baudų metimų), 5 atkovoti, 2 perimti ir 3 prarasti kamuoliai bei 2 rezultatyvūs perdavimai.

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Trečiąjį sezoną NCAA žaidžiantis gynėjas antrame mače paeiliui gerina karjeros rekodą – užvakar jis pergalę kalė 20 taškų pasirodymu.

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Taip pat starto penkete pasirodęs Mantas Kočanas per 22 minutes surinko 4 taškus (1/2 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 3 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, klaidą ir pražangą.

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Saint Mary's universiteto „Gaels“ (2/0) namie 105:64 (45:26, 60:38) nepagailėjo Šiaurės Dakotos valstybinio universiteto „Bison“ (1/1).

Mantas Juzėnas per 29 minutes surinko 9 taškus (0/2 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 3/4 baudų metimų), 11 atkovotų kamuolių, 7 rezultatyvius perdavimus, bloką, klaidą ir pražangą.

Dartmuto universiteto „Big Green“ (2/0) namie 107:50 (51:25, 56:25) pervažiavo žemesnio diviziono Framinghamo valstybinio universiteto „Rams“.

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Nugalėtojų gretose iššovė 19-metis šiaulietis Ernas Valauskas – 20 minučių, 18 taškų (3/4 dvitaškių, 4/6 tritaškių), 4 atkovoti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, blokas ir pražanga.

Jis buvo rezultatyviausias komandoje, varžovų gretose niekas neperkopė 11 taškų ribos.

Šiaurės Kentukio universiteto „Norse“ (2/0) išvykoje 102:94 (52:47, 50:47) nugalėjo Pietų Dakotos universiteto „Coyotes“ (1/1).

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Gabrielius Jokubauskas nugalėtojams per 17 minučių surinko 3 taškus (1/1 tritaškio), 2 atkovotus kamuolius, bloką, klaidą ir 2 pražangas.

„Kojotų“ gretose žibėjo Vince'as Buzelis – 32 minutės, 20 taškų (7/10 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 3/4 baudų metimų), 2 atkovoti, 2 perimti ir prarastas kamuolys, 2 rezultatyvūs perdavimai ir 4 pražangos.

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Kajus Kublickas nuo suolo pakilo per 22 minutes surinkdamas 15 taškų (5/6 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 5/6 baudų metimų), 2 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus, bloką, klaidą ir 5 pražangas.

Boise'o valstybinio universiteto „Broncos“ (1/0) startavo namie 132:53 (69:26, 63:27) pervažiuodami žemesnio diviziono Vakarų pakrantės Baptistų universiteto „Eagles“.

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Dovydas Butka per 17 minučių surinko 18 taškų (7/10 dvitaškių, 4/9 baudų metimų), 9 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 klaidas ir pražangą.

„Broncos“ kovą dėl kamuolių laimėjo net 67:18, o varžovams „iš žaidimo“ leido atakuoti vos 28 procentų taiklumu. „Eagles“ daugiau atakų baigė klaidomis (19) nei taikliais metimais (17/60).

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