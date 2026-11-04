Lietuvių krepšininkų NCAA ekipos pergalingai pradėjo sezoną

Ryškią naktį turėjo du lietuvius turintis Rod Ailando „Rams“ (1/0), kuris namie 103:59 (58:27, 45:32) nupūtė „Holy Cross Crusaders“ (0/1).
Starto penkete rungtynes pradėjęs Matas Deniušas per 23 minutes surinko 13 taškų (2/3 dvit., 1/2 trit., 6/7 baud.), 8 atkovotus, 1 perimtą ir 1 prarastą kamuolį.
Nuo suolo kilęs Nedas Raupelis sužaidė 15 minučių, per kurias pasižymėjo 9 taškais (4/4 dvit., 1/1 baud.), 5 atkovotais kamuoliais ir rezultatyviu perdavimu.
Universitetą pakeitęs Aleksas Bieliauskas su Pietų Karolinos „Gamecocks“ (1/0) namie 81:55 (42:25, 39:30) susitvarkė su „Stetson Hatters“ (0/2).
A.Bieliauskas pradėjo mačą nuo pradžių ir per 28 minutes pasižymėjo 10 taškų (4/6 dvit., 2/2 baud.), 4 atkovotais kamuoliais, 2 rezultatyviais perdavimais ir 3 klaidomis.
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