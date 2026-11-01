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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Jocytė tapo pirmąja lietuve, laimėjusia WNBA

2026-11-01 08:00 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-01 08:00
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Nacionalinės moterų krepšinio asociacijos (WNBA) septintosiose finalo serijos rungtynėse Justės Jocytės atstovaujama San Fransisko „Golden State Valkyries“ namie 68:63 (14:12, 10:18, 23:19) nugalėjo Atlanta „Dream“ krepšininkes.

WNBA čempionės (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės moterų krepšinio asociacijos (WNBA) septintosiose finalo serijos rungtynėse Justės Jocytės atstovaujama San Fransisko „Golden State Valkyries“ namie 68:63 (14:12, 10:18, 23:19) nugalėjo Atlanta „Dream“ krepšininkes.

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Permainingai besiklosčiusioje serijoje „Valkyries“ merginos galiausiai triumfavo 4:3, o J.Jocytė tapo pirmąja lietuve, iškovojusia šį titulą.

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Lemiamose rungtynėse likus žaisti 3 minutes rezultatas dar buvo lygus – 55:55. Vis tik tuomet Gabby Williams pelnė 5 taškus iš eilės ir truktelėjo komandą (60:57), o dvitaškį pridėjo Kiah Stokes – 62:57. Nors Atlantos komanda dar priartėjo (63:66), bet pergalę baudomis įtvirtino Veronica Burton – 68:63.

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J.Jocytė šiame mače ant parketo nepasirodė, o jos vaidmuo atkrintamosiose buvo tik epizodinis.

Finalo naudingiausia žaidėja buvo pripažinta G.Williams, kuri spindėjo ir lemiamose serijos rungtynėse.

Šiame mače amerikietė per 38 minutes pelnė 30 taškų (6/15 dvit., 4/8 trit., 6/6 baud.), atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 2 reultatyvius perdavimus, blokavo 4 metimus, sykį suklydo ir 4 sykius prasižengė.

Jai gerai talkino Tiffany Hayes, pelniusi 11 taškų, V.Burton pridėjo 10 (10 atk. kam.).

Pralaimėjusioms Jordin Canada įmetė 18 taškų (2/7 trit.), Alisha Gray surinko 16 (6 atk. kam.).

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