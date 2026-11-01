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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Avdijos ir Lillardo vedama „Trail Blazers“ iškovojo užtikrintą pergalę Jutoje

2026-11-01 07:30 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-01 07:30
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Po pirmojo pralaimėjimo NBA sezone atsitiesė Portlando „Trail Blazers“ ekipa, kuri išvykoje 112:90 sutriuškino Jutos „Jazz“ krepšininkus.

Avdija | Scanpix nuotr.

Po pirmojo pralaimėjimo NBA sezone atsitiesė Portlando „Trail Blazers“ ekipa, kuri išvykoje 112:90 sutriuškino Jutos „Jazz“ krepšininkus.

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Portlando klubą į pergalę vedė Deni Avdija, pelnęs 24 taškus, ir Damianas Lillardas, pridėjęs 22.Toumani Camara, Scootas Hendersonas ir Jrue Holiday surinko po 14 taškų.

„Trail Blazers“ rungtyniavo be traumuoto Ja Moranto, kuris ketvirtadienio susitikime su Memfio „Grizzlies“ patempė šlaunies raumenį.

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Portlando krepšininkai iniciatyvą perėmė jau pirmajame kėlinyje. „Trail Blazers“ beveik šešias minutes neleido varžovams pelnyti nė taško ir surengė spurtą 17:0.

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Po J. Holiday baudų metimų, likus 3 minutėms ir 29 sekundėms iki pirmojo ketvirčio pabaigos, svečiai pirmavo 23:7.

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Pirmoje rungtynių pusėje nesulaikomas buvo D. Avdija, kuris iki ilgosios pertraukos pelnė 19 taškų ir pataikė 10 baudų metimų iš 11.

Įpusėjus susitikimui Portlando klubas turėjo solidžią persvarą – 59:42.

Po pertraukos „Jazz“ nesugebėjo priartėti, o trečiajame kėlinyje svečių pranašumas išaugo iki 26 taškų.

Jutos komandoje rezultatyviausiai žaidė naujokas Darrynas Petersonas, pelnęs 16 taškų.

Po dvejų praleistų rungtynių dėl riešo traumos sugrįžęs Lauri Markkanenas surinko 13 taškų, tačiau pataikė tik 3 metimus iš 14.

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Suomis kartu su Keyonte George'u prametė pirmuosius devynis savo metimus, o tuo pasinaudoję Portlando krepšininkai greitai susikrovė dviženklį pranašumą.

Iki šio susitikimo po 24,4 taško vidutiniškai rinkęs K. George'as šį kartą pelnė vos 8 taškus.

„Jazz“ patyrė ketvirtąjį pralaimėjimą iš eilės ir pirmą kartą šį sezoną nesugebėjo pasiekti 103 taškų ribos.

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Artimiausias rungtynes „Trail Blazers“ pirmadienį išvykoje žais su Denverio „Nuggets“, o „Jazz“ tą pačią dieną susitiks su San Antonijaus „Spurs“.

„Jazz“: Darrynas Petersonas 16 (3/7 dvit., 3/8 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Lauri Markkanenas 13 (2/11 trit., 6 atk. kam.), Brice Sensabaughas 12 (2/4 trit.), Ace Bailey 9 (1/6 trit., 7 atk. kam.), Keyonte George (2/6 dvit., 0/4 trit., 4 rez. perd.) ir Isaiahas Collieris (3/5 dvit., 4 rez. perd.) po 8, Jaxsonas Hayesas 7 (2/7 dvit., 7 atk. kam.), Mo Bamba (4 atk. kam.) ir Svi Mykhailiukas (2/5 trit.) po 6, Kyle Filipowski 5.

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„Trail Blazers“: Deni Avdija 24 (4/8 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam.), Damianas Lillardas 22 (3/7 dvit., 3/10 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.), Toumani Camara (4/9 trit., 4 atk. kam.), Scootas Hendersonas (3/7 dvit., 1/4 trit., 4 kld.) ir Jrue Holiday (2/4 trit., 4 atk. kam.) po 14, Yangas Hansenas 6 (5 atk. kam.), Vitas Krejci 5 (1/4 trit., 4 atk. kam.), Donovanas Clinganas 4 (9 atk. kam.), Robertas Williamsas ir Chris Youngbloodas (1/4 trit.) po 3, Micahas Potteris 2, Sidy Cissoko 1.

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